حل مشکلات فرهنگی خراسان بزرگ با استفاده از ظرفیت طلاب

حجت‌الاسلام محمد سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح فعالیت‌های مجمع طلاب و فضلای استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی که در تشکیلات مجمع طلاب و فضلا به خراسان بزرگ مشهور است، اظهار کرد: طلاب خراسان دست پرروده سفره امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) هستند و ما با بهره‌مندی از ظرفیت این طلاب به دنبال حل مشکلات فرهنگی آن خطه هستیم.

وی اضافه کرد: با نمایندگان مردم سه استان خراسان در مجلس شورای اسلامی و مسئولان این استان‌ها پل ارتباطی برقرار کردیم تا همدلی و وفاق و ارتباط بین مسئولان و طلاب به کمک نظام اسلامی بیاید.

وی با اشاره به برگزاری جلسه مجمع طلاب و فضلاب خراسان بزرگ با وزیر کشور که با حضور گسترده طلاب خراسان انجام شده اظهار کرد: خوشبختانه وزیر کشور در آن همایش قول مساعد برای پیگیری و حمایت برخی طرح‌های مجمع طلاب و فضلای حوزه داده است.

حجت‌الاسلام سعیدی تاکید کرد: اگرچه برنامه‌های این مجمع بدون نقص نیست ولی تلاش این است که از ظرفیت طلاب و فضلای خراسان بزرگ به خوبی استفاده شود.

رئیس مجمع طلاب و فضلای خراسان بزرگ معتقد است که طلاب سه استان خراسان استعدادهای نهفته‌ای دارند که باید به مرحله ارائه توانمندی برسد.

حجت‌الاسلام سعیدی اظهار کرد: ما به دنبال بالفعل کردن استعدادهای طلاب خراسان هستیم تا دغدغه‌ها و مشکلات این سه استان با همفکری و حمایت آنها کاهش یابد.