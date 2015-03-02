وزیر ورزش پاسخگوی دوره مدیریت غیرقانونی بر فدراسیون ووشو باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالوحید فیاضی با بیان اینکه محمود گودرزی باید نسبت به بی قانونی ها در فدراسیون‌های ورزشی جوابگو باشد، گفت: با وجود اینکه زمان قانونی مدیریت برخی روسای فدراسیون‌ها به اتمام رسیده همچنان شاهد حضور آنها در فدراسیون‌ها هستیم.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فدراسیون ووشو یکی از فدراسیون‌های متخلف در این امر است. البته اکنون سرپرستی برای این مجموعه ورزشی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: با این حال مدت زمانی علی‌نژاد به طور غیر قانونی بر فدراسیون ووشو مدیریت داشت که باید وزیر ورزش پاسخگوی این موضوع باشد.

عضو فراکسیون ورزش مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفت: به همین منظور برای آنکه گودرزی به مجلس در این باره جواب بدهد، سوالی طراحی و تقدیم هیات رئیسه کردیم که بعد از طی مراحل قانونی، وزیر برای پاسخگویی به آن باید به مجلس بیاید