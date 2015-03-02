کامبیز مرادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص افزایش قیمت آب بها در استان کرمانشاه گفت: تاکنون دستورالعملی مبنی بر افزایش قیمت در آب بها به ما اعلام نشده است.
وی افزود: طبق دستورالعمل ابلاغی در تاریخ ۱۵ دی ماه امسال در حق انشعابات افزایش قیمتی حدود ۹۰ درصد خواهیم داشت.
از سال ۸۵ افزایش قیمتی نداشتهایم
معاون آبفا شهری کرمانشاه تصریح کرد: این افزایش قیمت نیز بنا به نوع کاربری انشعاب درخواست شده اعمال خواهد شد و برای کاربریهای متفاوت، قابل تغییر است.
مرادیان گفت: از سال ۸۵ تاکنون هیچ افزایش قیمتی نداشتیم اما و طبق دستورالعمل ابلاغی امسال از ۱۵ دی ماه افزایش قیمت انشعابات اعمال میشود.
معاون امور مشترکین ادراهکل آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه، در خصوص الکترونیکی کردن خدمات شرکت آبفا شهری گفت: بیش از هشت مورد از خدمات شرکت را به ۸۱ دفتر پیشخوان سپردهایم که از آن جمله میتوان به درخواست کنتور آب، آزمایش کنتور، تغییر کاربری، جابجایی کنتور و ... اشاره کرد.
جداسازی کنتور به شرط پرداخت هزینه محدودیتی ندارد
وی همچنین در خصوص چگونگی تقاضای جداسازی کنتور واحدهای مسکونی و تجاری نیز گفت: این موضوع مستلزم پرداخت هزینههای جداسازی است و به شرط پرداخت هزینه هیچ مشکل و محدودیتی ندارد.
معاون آبفا شهری استان کرمانشاه تصریح کرد: بر این اساس ۹۰ درصد از خدمات شرکت به دفاتر پیشخوان سپرده شده است.
مرادیان، سامانه ۱۵۲۲ را برای پرداخت قبوض آب اعلام کرد و گفت: مشترکین میتوانند از طریق این سامانه رایگان قبوض خود را با تلفن ثابت و در منزل پرداخت کنند.
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