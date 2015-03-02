  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۰۶

مرادیان در گفتگو با مهر:

آب‌بها درکرمانشاه افزایش نمی یابد/ افزایش۹۰ درصدی هزینه انشعابات

آب‌بها درکرمانشاه افزایش نمی یابد/ افزایش۹۰ درصدی هزینه انشعابات

کرمانشاه – معاون مشترکین آبفا شهری استان کرمانشاه گفت: افزایش قیمتی در آب بها به ما اعلام نشده است اما طبق دستور‌العمل ۱۵ دی ماه حدود ۹۰ درصد در حق انشعابات افزایش قیمت داریم.

کامبیز مرادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص افزایش قیمت آب بها در استان کرمانشاه گفت: تاکنون دستورالعملی مبنی بر افزایش قیمت در آب بها به ما اعلام نشده است.

وی افزود: طبق دستورالعمل ابلاغی در تاریخ ۱۵ دی ماه امسال در حق انشعابات افزایش قیمتی حدود ۹۰ درصد خواهیم داشت.

از سال ۸۵ افزایش قیمتی نداشته‌ایم

معاون آبفا شهری کرمانشاه تصریح کرد: این افزایش قیمت نیز بنا به نوع کاربری انشعاب درخواست شده اعمال خواهد شد و برای کاربری‌های متفاوت، قابل تغییر است.

مرادیان گفت: از سال ۸۵ تاکنون هیچ افزایش قیمتی نداشتیم اما و طبق دستورالعمل ابلاغی امسال از ۱۵ دی ماه افزایش قیمت انشعابات اعمال می‌شود.

معاون امور مشترکین ادراه‌کل آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه، در خصوص الکترونیکی کردن خدمات شرکت آبفا شهری گفت: بیش از هشت مورد از خدمات شرکت را به ۸۱ دفتر پیشخوان سپرده‌ایم که از آن جمله می‌توان به درخواست کنتور آب، آزمایش کنتور، تغییر کاربری، جابجایی کنتور و ... اشاره کرد.

جداسازی کنتور به شرط پرداخت هزینه محدودیتی ندارد

وی هم‌چنین در خصوص چگونگی تقاضای جداسازی کنتور واحدهای مسکونی و تجاری نیز گفت: این موضوع مستلزم پرداخت هزینه‌های جداسازی است و به شرط پرداخت هزینه هیچ مشکل و محدودیتی ندارد.

معاون آبفا شهری استان کرمانشاه تصریح کرد: بر این اساس ۹۰ درصد از خدمات شرکت به دفاتر پیشخوان سپرده شده است.

مرادیان، سامانه ۱۵۲۲ را برای پرداخت قبوض آب اعلام کرد و گفت: مشترکین می‌توانند از طریق این سامانه رایگان قبوض خود را با تلفن ثابت و در منزل پرداخت کنند.

کد مطلب 2509557

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها