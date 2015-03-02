ماجرای افزایش ۱۲۰ درصدی تعرفه های پزشکی/انتقاد از بیمه های تکمیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا زالی با بیان اینکه رشد مولفه های درون کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت براساس تواتری که گروه های پزشکی از آن استفاده می کنند با هم متفاوت و ناهمگون است، اظهار داشت: این تصور که بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد تعرفه های پزشکی تغییر کرده است، عملا وجود ندارد. ضمن اینکه در بسته تعریفی تعرفه ای بین ۳۸ تا ۴۰ درصد به کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات تعلق داشت.

وی افزود: به دلیل عدم همکاری بیمه های تکمیلی عملا هنوز هیچ دریافتی بر اساس کتاب در بخش خصوصی اتفاق نیافتاده در حالی که بخش زیادی از بیماران با بیمه تکمیلی به بیمارستان های خصوصی مراجعه می کنند.

زالی با اشاره به اینکه نزدیک به ۵ ماه از ابلاغ این کتاب گذشته است، ادامه داد: پزشکان بخش خصوصی گلایه جدی دارند زیرا معتقدند که این کتاب را اجرا می کنند و آمادگی خود را برای پایبندی به تعرفه ها اعلام کرده اند اما در عمل به دلیل عدم همکاری بیمه ها ی تکمیلی هیچ پرداختی در ماه های اخیر بر اساس این کتاب صورت نگرفته است.

وی به برگزاری جلسه ای با مدیران عامل بیمارستان های خصوصی اشاره کرد و اظهار داشت: عملا تمامی پرداختها یا با تاخیرقابل توجه صورت می گیرد یا بصورت علی الحساب بوده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم تغییرات این کتاب در نظام تعرفه گذاری موثر واقع شود باید پزشکان به نوعی کاربرد این کتاب را در عرصه دولتی و خصوصی درک کنند که این امر محقق نشده است.