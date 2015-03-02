صادرات نفت ایران به هند ۶۲ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری "رویترز"، حجم صادرات نفت ایران به هند در ماه فوریه سال‌جاری میلادی به کمترین میزان در یکسال و نیم اخیر رسید و هند با این مقدار واردات نفت از ایران، آن را به اندازه حجم سالیانه سال مالی قبل خود نگه داشت.

در همین حال، هند به عنوان دومین مشتری بزرگ ایران بعد از چین، در ماه فوریه با روزانه واردات ۱۰۰ هزار و ۲۰۰ بشکه در روز به پایین ترین میزان واردات خود از ماه جولای سال ۲۰۱۳ میلادی رسید و این رقم ۶۳ درصد کمتر از ماه قبل از آن، یعنی ژانویه و ۶۲ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل از آن بوده است.

این در حالی است که پالایشگاه های هند در نه ماه اول سال مالی این کشور (آوریل تا دسامبر) در سال جاری میلادی، در حدود ۴۰ درصد واردات نفت خود را از ایران افزایش داده بودند که با زنگ خطر رئیس جمهور آمریکا در دیدار ماه ژانویه با تخست وزیر هند در دهلی نو روبرو شدند.

همچنین هند می‌خواهد میانگین واردات نفت خود را از ایران، روزانه ۲۱۰ هزار تا ۲۲۰ هزار بشکه یا سالانه ۱۱ میلیون تن تا ۳۱ مارس سال ۲۰۱۵ میلادی حفظ کند.