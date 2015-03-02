آنچه در جلسه شورای شهر خرم آباد گذشت/«بهارستان» بالاخره گل می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه جلسه علنی شورای شهر خرم آباد با محوریت بررسی مسائل و مشکلات پروژه جنجالی تقاطع غیرهمسطح بهارستان خرم آباد برگزار شد تا اعضای شورای شهر ضمن طرح دیدگاههای خود خواستار استمرار اجرای این پروژه البته با رفع مشکلات قبلی کار و در نظر گرفتن توان مالی شهرداری شوند.

اجرای تقاطع غیرهمسطح بهارستان در شورای شهر مصوب شده است

رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر گفت: تقاطع غیر هم سطح بهارستان شهر خرم آباد یکی از پروژه های تعریف شده در حوزه شهری است که در زمانیکه سرپرستی شهرداری خرم آباد بر عهده یحیی عیدی بیرانوند بود برای اولین بار مطرح شد.

علی جهان آرا افزود: اجرای پروژه تقاطع غیر هم سطح بهارستان با طول ۴۵۰ متر و اعتباری بالغ بر ۲۳ میلیارد تومان به همراه چهار تقاطع و پل روگذر دیگر پروژه های پیشنهادی از طرف شهرداری خرم آباد بود که توسط اعضای شورای شهر مصوب شدند.

وی یادآور شد: بنا شد بر اساس ضرورت اجرای پروژه های پیشنهاد شده مهمترین آنها در اولویت اجرا قرار گیرد که پروژه بهارستان برای این منظور انتخاب شد اما پس از مدتی طول این پروژه به هزار و ۴۵۰ متر افزایش یافت و به تبع مبلغ پروژه نیز بالا رفت.

رئیس شورای شهر خرم آباد ادامه داد: با افزایش طول پروژه و بالا رفتن قیمت آن ابهاماتی برای اعضای شورای شهر به وجود آمد بطوریکه قرار بود این پروژه با همکاری شهرداری خرم آباد و استانداری لرستان بصورت مشارکتی و به نسبت مساوی ساخته شود اما شهردار وقت در پاسخ به این موضوع مطرح کرد که این سهم به صورت تعهدی لحاظ نشده و مشخص نیست.

ماده ۴۸ شدن غیرمنتظره پروژه بهارستان

جهان آراء به ورود سازمان بازرسی استان به دلیل ایرادات وارده به بحث مناقصه پروژه تقاطع غیر هم سطح بهارستان و ماده ۴۸ شدن پیمانکار این پروژه اشاره کرد و گفت: پس از مدت کوتاهی از اجرای تقاطع غیر هم سطح بهارستان این پروژه بطور غیرمنتظره ای توسط شهردار وقت ماده ۴۸ شد که شورای شهر خرم آباد دلایل محمد مهرابی را برای این منظور قانع کننده تشخیص نداد.

وی بلاتکلیفی پروژه بهارستان به علت بوجود آمدن وضعیت نامناسبی که در ورودی شهر خرم آباد بوجود آمده را نگران کننده دانست و بیان داشت: با تعطیلی این پروژه یکی از ورودی های بزرگ شهر خرم آباد دچار نقصان شده و وضع موجود به نفع مردم شهر و مسئولین نبوده و ادامه این روند به نفع شهر نیست.

رئیس شورای شهر خرم آباد عنوان کرد: پروژه تقاطع غیر هم سطح بهارستان مصوبه ای داشته است که شورای شهر خرم آباد آن را هنوز باطل نکرده و به اجرای آن اعتقاد داشته است چرا که اجرای این پروژه به نفع شهر خواهد بود.

جهان آراء هدف از تشکیل این جلسه را تعین تکلیف وضعیت پروژه بهارستان دانست و گفت: لازم است این پروژه با یک ساز و کار جدیدتری دنبال شده و مشخص شود که آیا اجرای آن به همان شکل قبل ادامه پیدا خواهد کرد یا اینکه لازم است طول آن کاهش یابد.

وی افزود: رها شدن پروژه تقاطع غیر هم سطح بهارستان ناتوانی ما را در به سرانجام رساندن این پروژه نشان داده و این موضوع باعث دلزدگی مردم شهر از مسئولین خواهد شد لذا بایستی اجرای آن دوباره از سر گرفته شده و مشکلات قبلی در این زمینه از بین رود.

شورای شهر خرم آباد با آگاهی کامل با اجرای پروژه بهارستان موافقت کرد

جابر وفایی یکی از اعضای شورای شهر خرم آباد نیز در اینباره گفت: اعضای شورای شهر نمایندگان مردم شهر خرم آباد بوده و بسیاری از مطالبی که در مورد پروژه های عمران شهری وجود دارد را با مردم در میان گذاشته و ارتباط آن ها با رسانه ها بسیار مناسب است.

وی با صراحت در اینباره که شورای شهر خرم آباد با آگاهی کامل با مصوبه اجرای پروژه بهارستان موافقت کرده است افزود: البته اعضای شورای شهر آن هنگام که مبلغ این پروژه ۲۳ میلیارد تومان پیش بینی شده بود با اجرای آن موافقت کرد.

وفایی با اشاره به اینکه اعضای شورای شهر با بی قانونی در اجرای این پروژه مخالف بوده نه با اجرای اصل پروژه بیان داشت: شهرداری در مورد اجرای این پروژه گفته بود که اصول قانونی برای اجرای آن رعایت نشده است و شواری شهر مصوبه مربوط به ماده ۴۸ کردن پیمانکار را نه رد کرده و نه آن را تایید کرده بلکه از شهرداری خواسته بر اساس قانون و مقررات این پروژه را اجرا کند.

این عضو شورای شهر خرم آباد با بیان اینکه کار شورای شهر نظارت بر اجرای درست پروژه های عمران شهری است نه چیز دیگر ادامه داد: اگر ایرادی در مورد ماده ۴۸ کردن پیمانکار مربوط وارد است این ایراد را بایستی بر شهرداری گرفت نه بر اعضای شورای شهر.

لزوم رعایت منافع عمومی در اجرای پروژه بهارستان

وی با اشاره به اینکه شورای شهر خرم آباد همواره موافق ارائه هرگونه خدمات به شهر است عنوان کرد: اعضای شورای شهر با هر سرمایه گذاری که قصد سرمایه گذاری در خرم آباد را داشته همکاری خواهد کرد اما به شرط آنکه اصول قانونی در این زمینه رعایت شده که مبادا حرف و حدیثی پشت سر اعضای شورا مطرح شود.

وفایی از دغدغه های استاندار لرستان برای ارائه خدمات شهری تشکر کرد و گفت: شورای شهر مدافع منافع عمومی مردم بوده و باید کاری کند که خدمات دهی در تمام سطح شهر یکسان ارائه شده نه اینکه کل اعتبارات شهرداری در یک نقطه از شهر هزینه شود.

وی افزود: اعضای شورای شهر از کارشناسان استانداری لرستان درخواست دارد ضمن رعایت منافع عمومی کمک کنند آنچه برای اجرای این پروژه مورد نیاز است با صرف کمترین هزینه از جانب شهرداری هزینه شود.

تعطیلی بهارستان بیشترین تخریب را برای اعضای شورا به همراه داشت

محمد حسین حسین پور یک عضو دیگر شورای شهر خرم آباد در این جلسه گفت: اولین نشانه همکاری شورای شهر با استاندار لرستان و تیم مدیریتی او این بود که به محض ابلاغ مصوبه برای اجرای پروژه تقاطع غیر هم سطح بهارستان با ۱۳ رای برای اجرای این پروژه موافقت شد.

وی با بیان اینکه تعطیلی پروژه بهارستان شاید بیشترین تخریب را برای اعضای شورای شهر خرم آباد به همراه داشت افزود: مردم احساس می کنند که اعضای شورا با اجرای این پروژه مخالف است در صورتیکه مشکل اصلی در اینباره به مشکلات مالی شهرداری خرم آباد مربوط می شود.

عضو شورای شهر خرم آباد وجود آبهای سطحی هنگام بارندگی را در محل تقاطع غیر هم سطح بهارستان را یکی از مشکلات عمده این قسمت از شهر دانست و بیان داشت: تجمع آبهای سطحی در منطقه سه راهی گلدشت خرم آباد شاید قبل از گره ترافیکی مشکلی اساسی آن است که بدلیل مسائل فنی هنوز موفق نشده ایم مشکلات این قسمت را رفع کنیم.

حسین پور با بیان اینکه شهردار وقت با قبول این قرارداد در حق اعضای شورای شهر خرم آباد اجحاف کرد گفت: ما بارها به محمد مهرابی اعلام کردیم که مبلغ این قرارداد در صلاحیت شما نبوده و بایستی مصوبه داشته باشد ولی ایشان جوابی به ما نداده و ما نیز به وی ابلاغ کردیم در صورت عدم مصوبه شورا تمام جوانب مالی و حقوقی این پروژه را باید شخص شما جوابگو باشید.

وی افزود: با وجود اینکه در ابتدا قرار بود دو تقاطع گلدشت و ایران زمین اجرایی شود شهردار وقت به یکباره اعلام کرد طول تقاطع به هزار و ۴۰۰ متر رسیده و مبلغ قرارداد نیز بالا رفت.

لزوم کوتاه کردن طول پروژه بهارستان

این عضو شورای شهر با اشاره به اینکه اعضای شورای شهر با اجرای طول هزار و ۴۰۰ متری در این پروژه مخالف هستند یادآور شد: مطابق قانون شورای شهر این اختیار را ندارد نسبت به باطل کردن ماده ۴۸ شدن پیمانکار ورود پیدا کند

حسین پور به هزینه هایی که پیمانکار تقاطع بهارستان بمنظور تجهیز کارگاه صرف کرده است اشاره کرد و بیان داشت: با عوض شدن پیمانکار این پروژه پیمانکار قبلی نسبت به دریافت خسارات خود اقدام خواهد کرد و این به نفع شهرداری نخواهد بود.

وی از معاون عمرانی استانداری لرستان خواست راهکارهای لازم برای چگونگی نحوه برخورد با پیمانکار پروژه و عدم پرداخت خسارت به وی را ارائه دهد.

تبعات ماده ۴۸ کردن پروژه و لزوم پرداخت خسارات پیمانکار

معاون امور عمرانی استانداری لرستان نیز اجرای تقاطع غیر هم سطح بهارستان را برای باز شدن گره ترافیکی منطقه گلدشت شهر خرم آباد ضروری دانست و گفت: از آنجا که سرعت طرح در منطقه مورد نظر بالاست لذا دور زدن در این قسمت کار راحتی نبوده و این باعث به وجود آمدن معضلی ترافیکی در این منطقه شده است.

محمد اصلانی با بیان اینکه معضل ترافیکی موجود در منطقه سه راهی گلدشت روز به روز در حال افزایش است افزود: هر کارشناس فنی برای رفع این مشکل می تواند واریانت های متعددی را پیشنهاد دهد که مطابق مطالعات صورت گرفته ضرورت اجرای طرح تقاطع غیر هم سطح در منطقه مذکور دیده شده است.

وی بیان داشت: وقتی شورا موضوعی را مصوب می کند انتظار نمی رود که آن را نقض کند لذا من انتظار داشتم شورای شهر خرم آباد ماده ۴۸ شدن پیمانکار پروژه بهارستان را خاتمه دهد.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان به برخی تبعات ماده ۴۸ شدن اشاره کرد و اظهار داشت: مبالغی بابت هزینه های طراحی و تجهیز کارگاه توسط پیمانکار از شهرداری گرفته می شود و شهرداری خسارت قابل توجهی بابت اعمال ماده ۴۸ بایستی پرداخت کند.

اصلانی عنوان کرد: ما در مجموعه استانداری به این نتیجه رسیده ایم که حتما بایستی معضل ترافیکی معبر مورد نظر باز شده که این امر تنها از طریق اجرای تقاطع غیر هم سطح امکان پذیر خواهد بود.

اختصاص ۹.۲ میلیارد تومان از سوی استانداری به پروژه بهارستان

وی خطاب به اعضای شورای شهر گفت: اگر اعتبار شهرداری برای اجرای این تقاطع غیر هم سطح کفاف نمی دهد می توان مشکل ترافیکی نقاط دیگر منطقه گلدشت را با اجرای زیرگذر و یا روگذر حل کرد و برای بحث های کارشناسی آن می توانید از هر شرکت مشاوره ای که خود علاقمند هستید کمک بگیرید.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه استانداری لرستان مصمم است نظارت عالیه بر اجرای پروژه ها را داشته باشد افزود: همانگونه که قبلا گفته شد قرار شده است ۵۰ درصد اعتبار مورد نیاز برای اجرای تقاطع غیر هم سطح بهارستان توسط استانداری لرستان تامین شود ولی تا کنون موافقت نامه ای برای این منظور آورده نشده است.

اصلانی اضافه کرد: استانداری لرستان امسال مبلغ ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان را برای اجرای این پروژه در نظر گرفته بود و قرار شد مابقی آن ظرف مدت دو سال پرداخت شود.

وی یادآور شد: استانداری لرستان این آمادگی را دارد که در صورت ادامه کار اجرای تقاطع غیر هم سطح بهارستان توسط شهرداری و شورای شهر در این زمینه کمک های لازم را انجام دهد.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان افزود: اگر اعضای شورای شهر خرم آباد خواستار کوتاه کردن مسیر اجرای این پروژه هستند می توان طول مسیر را کوتاه کرد و هرچقدر که طول محدود شود تعداد تقاطع های هم سطح کمتری را در بر خواهد گرفت.

لزوم تعامل با پیمانکار پروژه بهارستان

وی با اشاره به اینکه انتخاب پیمانکار ضعیف یکی از معضلات کارهای عمرانی است بیان داشت: در سطح شهر خرم آباد پروژه هایی دیده می شود که نتیجه کار یک پیمانکار ضعیف بوده که برای نمونه می توان به پل روگذر ۶۰ متری اشاره کرد که بعلت عدم مطالعات درست دارای مشکلات زیادی است.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان افزود: شرکت آبادراهان تا کنون برای اجرای این پروژه غیر هم سطح مبلغی را دریافت نکرده است و اگر با این پیمانکار از مسیر تعامل وارد نشویم به ناچار بایستی خسارات او را پرداخت کنیم.

اصلانی گفت: پیمانکار این پروژه به علت وجود شایعات موجود در این زمینه ناراحت شده است که برای کار کردن دوباره با او لازم است اعضای شورای شهر از وی دلجویی کرده و از او بخواهند کار را با قیمت مناسبی به اتمام برساند.

وی خطاب به اعضای شورای شهر خرم آباد گفت: از شما خواهش می کنم از بیان صحبت هایی که بوی رنجش می دهند بپرهیزید و از حاشیه بدور باشید و بدانید که هر طرحی که خیر و مصلحت شهروندان در آن باشد را مصوب کنید استانداری لرستان از آن حمایت خواهد کرد.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان بر ضرورت نزدیکی رابطه شورای شهر با مجموعه استانداری تاکید کرد و یادآور شد: مطلوبترین گزینه برای اجرای پروژه بهارستان شرکت آبادراهان است و اگر شورای شهر هر جا با ابهامی مواجه شد می تواند به استانداری لرستان مراجعه کرده تا رفع ابهام صورت گیرد.

بنابر این گزارش در پایان این جلسه ضمن موافقت اعضای شورای شهر با پیشنهادات معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، مقرر شد که شورای شهر از پیمانکار پروژه بهارستان دعوت به عمل آورده تا ضمن ارائه درخواست عدم دریافت خسارات بابت تجهیز کارگاه، طول مسیر پروژه را مطابق توان مالی شهرداری کوتاه کرده و کار را از سر بگیرد.