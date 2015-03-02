گرایش جنگل نشینان به استفاده از آبگرمکن های خورشیدی

به گزارش خبرنگار مهر، جنگل های استان چهارمحال و بختیاری در گروه جنگل های جنوب غرب و غرب کشور قرار می گیرند. بخش زیادی از جنگل های این استان در پنج مطقه بازفت، اردل، ناغان، لردگان، دوراهان، و فلارد قرار گرفته اند. جنگل های این استان در حدود ۳۰۰ هزار هکتار به صورت نواری از کوه های بازفت در شهرستان کوهرنگ آغاز و به سمت کوه های فلارد در شهرستان لردگان کشیده می شوند. پوشش بیشتر جنگل های این استان بلوط است.

در میان جنگل ها این استان روستاهای کوچک بسیاری وجود دارد که مردم در انها زندگی می کنند.

بسیاری از این جنگل نشینان به علت سخت گذر بودن محل روستایشان امکان داشتن گاز طبیعی را ندارند و به راحتی نمی توان به این روستا گاز رسانی کرد.

بیشتر این مردم از درختان جنگل برای ایجاد گرما برای مصارف خود مانند آشپزی، گرم کردن آب و استحمام و... استفاده می کنندکه یکی از مهمترین عامل های تخریب جنگل ها به شمار می رود.

در سال ۹۱ در یکی از روستاهای جنگلی لردگان(آبلاران ساطع) پنج آبگرم کن خورشیدی نصب شد که خبرگزاری مهر نیز گزارش آن را منتشر کرد. در حالی که مردم اعتماد بسیاری به این نوع گرم کردن آب توسط خورشید نداشتند رضایت خوبی توسط مردم حاصل شد و این مهم موجب شد که مردم به سمت استفاده از آبگرمکن های خورشیدی گرایش پیدا کنند.

نصب این آبگرم کن های خورشیدی و رضایت مردم از نحوه عملکرد آنها موجب شد مردم گرایش زیادی به استفاده از این آبگرمکن ها در روستاهای جنگلی لردگان پیدا کنند.

با نصب آبگرمکن خورشیدی دیگر مشکلات جمع آوری چوب و و روشن کردن آن و سوزاندن آن را برای گرم کردن آب را نداریم یکی از روستائیانی که از این آبگرم کن خورشیدی استفاده کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما برای گرم کردن آب در خانه برای استحمام یک آبگرمکن دست ساز درست کرده بودیم که با سوزاندن چوب درختان در زیر آن آب گرم می شد و از آب گرم استفاده می کردیم.

امیر حسنی عنوان کرد: هم اکنون با نصب آبگرمکن خورشیدی آب به صورت اتوماتیک گرم می شود و ما می توانیم به راحتی از آب گرم در همه زمان استفاده کنیم.

وی یاداور شد: با نصب آبگرمکن خورشیدی دیگر مشکلات جمع آوری چوب و روشن کردن آن و سوزاندن آن را برای گرم کردن آب را نداریم.

وی ادامه داد: بسیاری از مشکلات ما در این خصوص با نصب آبگرمکن های خورشیدی حل شده است.

نصب ۱۷۰آبگرمکن خورشیدی در روستاهای جنگلی چهارمحال و بختیاری

مدیر کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون حدود ۱۷۰ آبگرم کن خورشیدی در روستاهای جنگلی این استان نصب شده است و کاهش تخریب جنگل ها روند نزولی پیدا کرده است.

خسرو عبدالهی ادامه داد: این تعداد ابگرمکن خورشیدی در مناطق سخت گذر لردگان برای اهالی روستاهای این منطقه نصب شده است.

مدیر کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه حدود دو هزار خانوار روستائی جنگلنشین در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، عنوان کرد: این تعداد خانوار از نعمت گاز بی بهره هستند و از نفت و چوب جنگلی برای ایجاد گرما در منازل خود استفاده می کنند.

وی با اشاره به نصب آبگرمکن های خورشیدی در روستاهای جنگلی این استان، بیان کرد: کاهش مصرف چوب جنگلی و صیانت از جنگل ها یکی از مهمترین عامل ها برای انجام طرح نصب ابگرمکن های خورشیدی در روستاهای این استان است.

مدیر کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: نصب این ابگرمکن های خورشیدی با مشارکت خود مردم نصب شده است.

وی ادامه داد: برنامه ریزی ما این است که در روستاهای جنگلی شهرستان کیار، اردل و کوهرنگ نیز آبگرمکن خورشیدی نصب شود و روند تخریب جنگل ها نیز در این منطقه کاهش یابد.

گزارش از بهاره صمیمی