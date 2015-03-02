به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شفیعی رئیس دانشگاه فنی حرفه ای در مراسم افتتاحیه هفدهمین کنگره سراسری دولت، صنعت و دانشگاه عنوان کرد: اکنون همه به ارتباط صنعت و دانشگاه اعتقاد دارند ولی این ارتباط را باور نداریم و دلیل آن هم نتیجه نگرفتن از ارتباط صنعت و دانشگاه است.

وی با بیان اینکه به نظر می رسد تا حدی قیف را وارونه گرفته ایم و دانشگاه به سمت صنعت می رود افزود: دانشگاه ها به دلیل کمبود بودجه و بسیاری از مسائل دیگر به سمت صنعت روی می آورد ولی باید صنعت نیازهایش را اعلام کند و دانشگاه ها پاسخگوی این نیازها از طریق فناوری باشند و اینگونه باید برای ارتباط صنعت و دانشگاه تقاضامحور باشیم.

شفیعی با بیان اینکه البته دانشگاه هم باید عرضه محور باشد افزود: از طرف دیگر صنعت نیز باید صاحب فناوری ها باشد. ما در قسمت فناوری حوزه های کمی داریم که صاحب فناور باشند.

وی با تاکید بر اینکه بسیاری از دانشگاه های سراسر دنیا از دانشجویان ایرانی تشکیل می شود گفت: این بدان معنا است که دانشگاه ها از لحاظ عرضه محوری کار خود را بلدند ولی نمی دانیم در حوزه تقاضامحوری باید چکار کنیم.

رئیس دانشگاه فنی حرفه ای اظهار داشت: فعالیت آموزش عالی حساب شده نیست و در راستای ماموریت ها حرکت نمی کند. به همین دلیل است که ما صندلی خالی و فارغ التحصیلان زیادی در کشور داریم از این رو باید این مشکلات برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه در دنیای پیشرفته ۱۰ تا ۱۵ درصد مقاطع پایین ادامه تحصیل می دهند افزود: اکنون به دلیل آنکه مدرک گرا شده ایم بسیاری از کاردانی ها به سمت کارشناسی ناپیوسته ادامه تحصیل می دهند ولی نباید اینگونه باشد بلکه کاردانی ها باید ۲ الی ۳ سال در حوزه های صنعت فعالیت و مشغول به کار باشند و بعد از آن به تحصیل بپردازند.

شفیعی افزود: دانشگاه های فنی حرفه ای جزو دانشگاه های تقاضا محور هستند و بیش از ۸۰ درصد فارغ التحصیلان این دانشگاه جذب بازار می شوند ولی حیف که این تیپ دانشگاه ها دو نوع فنی حرفه ای و علمی کاربردی هستند.

وی اظهار داشت: باید برای ارتباط صنعت و دانشگاه مدل جدیدی در ایران ارائه دهیم و این مدل USI (دوختن صنعت و نوآوری به یکدیگر) است.