مجتمع های فرهنگی و هنری ایلام تکمیل می شوند

عبدلله بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون ساخت چند مجتمع فرهنگی و هنری در سطح استان ایلام در حال جریان است که تلاش برای اتمام این پروژه ها بیشتر می شود.

وی افزود: طبق بررسی های به عمل آمده پنج مجتمع فرهنگی، هنری در این استان به بهره برداری خواهد رسید که اکثر این پروژه ها تا سقف ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی بیان داشت: مجتمع فرهنگی و هنری سرابله با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی در زمینی با زیربنای دو هزار و ۶۸۰ متر مربع در حال احداث است.

این مسئول عنوان کرد: ۱۲۹ میلیارد ریال از محل منابع استانی برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.

بهادری اظهار داشت: پیشرفت فیزیکی احداث مرحله دوم مجتمع فرهنگی و هنری دره شهر هم اکنون به ۷۵ درصد رسیده و برای احداث مرحله دوم نیز ۱۵ میلیارد ریال از محل منابع استانی اختصاص یافته است.

وی افزود: ۱۳ میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال برای اتمام فاز نخست مجتمع فرهگی و هنری دره شهر هزینه شده است.