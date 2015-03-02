استفاده صحیح از اتاق بازرگانی بدون رانت بازی

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو کسائیان شب گذشته در نشست انجمن مدیران صنایع اصفهان با بانوان فعال اقتصادی اظهار داشت: اکنون در شرق، اصفهان و ایران جایگاه۵۰۰ سال پیش خود را ندارد و این ملت است که با داد و ستدها، درستکاری ها،خرید محصولات خارجی و تولید محصولات داخلی می تواند باز به جایگاه گذشته خود بازگردد.

وی ادامه داد: یکی از مکان هایی که در حفظ جایگاه و شانیت مردم ایران نقش به سزایی دارد، اتاق های بازرگانی هستند که می تواند این مسئولیت سنگین را به عهده گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی محمل خوبی برای تمامی اقشار است، تصریح کرد: با استفاده صحیح از اتاق‌های بازرگانی و نه رانت بازی می توان از آن بیشترین بهره را برد.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی جزء ذات اصلی اتاق های بازرگانی است و در چهار سال پیش توانستیم این بخش را در اتاق بازرگانی اصفهان پررنگتر کنیم.

کسائیان با بیان اینکه شاخص های بسیاری را در اتاق بازرگانی اصفهان حفظ و یا ارتقا بخشیده ایم، یادآور شد: یکی از اقدامات مثمر ثمر این سالها در اتاق بازرگانی اصفهان ارتقا آموزش و حل اختلافات در ارتباط با تجارت بین الملل و دریافت جایزه بین الملل در بخش شورای گفتگو بوده است.

وی خاطر نشان کرد: بسیاری از فعالیت های اتاق بازرگانی در قالب کمسیون ها انجام می گیرد و از طریق شورای گفتگو یعنی ارتباط با سه قوه توانستیم طرح هایی را حداقل در سطح استان به انجام برسانیم.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان اضافه کرد: حمایت از سرمایه گذاری با حضور رئیس دادگستری یکی دیگر از اقداماتی بود که در دوره گذشته اتاق بازرگانی اصفهان به انجام رسید و توانستیم نتایج خوبی را در این زمینه به دست آوریم.

وی با بیان اینکه جایگاه اتاق بازرگانی اکنون مانند گذشته نیست، اظهار داشت: ارتباط بسیاری از مسئولین استانی مانند استاندار و شهردار اصفهان با اتاق بازرگانی بهتر از گذشته شده است.