گنبد جز سه شهر برتر پایتخت کتاب ایران معرفی شد

حجت الاسلام سید حسن علوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این نکته که گنبد با برنامه خلاقانه و نوآورانه توانست جز ۱۰ شهر نهایی و سه شهر نامزد دریافت پایتخت کتاب ایران قرار بگیرد، افزود: این اتاق برای ما بسیار بزرگ و مبارک بود چرا که گنبد توانست شهرهایی مانند اصفهان شیراز و حتی یزد را کنار بزند.

وی ضمن یادآوری این نکته که شهرستان اهواز به عنوان پایتخت کتاب ایران قرار گرفت و گنبد و نیشابور به ترتیب دوشهر بعدی بودند که مورد تقدیر قرار گرفتند، افزود: پایتخت کتاب ایران در واقع رقابت در حوزه برنامه ها است. یعنی شهرهایی که بتوانند در طول سال برنامه خوبی در زمینه مطالعه ارائه کنند، موفق خواهند بود.

این مسئول گلستانی در توضیح برگزاری این مسابقات در کشور، گفت: سالانه سازمان یونسکو در مراسمی پایتخت کتاب جهان را مشخص می کند؛ هرشهری که در راستای تقویت جایگاه و ترویج مطالعه کتاب گام بردارد سازمان یونسکو آن شهر را به عنوان پایتخت کتاب جهان معرفی می کند وهدفش هم از این کار، ارتقا فرهنگ عمومی و افزایش شوق مطالعه کتاب است.

تمام شهرها در یک آزمون داخلی شرکت می کنند و پایتخت کتاب ایران انتخاب می شود

وی ادامه داد: کشورما از امسال به صورت جدی به این موضوع می پردازد به این صورت که تمام شهرها در یک آزمون داخلی شرکت می کنند و پایتخت کتاب ایران انتخاب می شود؛ آن شهری که به عنوان پایتخت کتاب ایران مشخص می شود به مسابقات پایتخت جهانی راه پیدا کرده و در رقابت شرکت می کند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گلستان تصریح کرد: امسال این اتفاق انجام شد نزدیک ۷۰ شهر در این رقابت شرکت کرد که از گلستان شهرهای گنبد کاووس، رامیان، فاضل آباد و گمیشان در این رقابت ها شرکت کرده بوند.

حجت الاسلام علوی بااعلام این مطلب که برنامه هایی که گنبد ارائه کرد کم هزینه و با مشارکت عمومی و قابلیت اجرای بالا بود، افزود: دستگاه های اجرایی این شهرستان نیز در خصوص توسعه فرهنگ کتاب خوانی همراه بودند.

وی از ارائه پنج برنامه شهرستان گنبد برای شرکت در این رقابت ها خبر داد و تصریح کرد: چاپ کتاب هایی در قالب کارت پستال، برگزاری جلسات و محافل کتاب خوانی، راه اندازی موزه کتاب از جمله برنامه های این شهرستان به شمار می رود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گلستان ادامه داد: برای اولین بار در کشور یکی از قضات برای فردی که ناچار به پرداخت جریمه نقدی بود خرید کتاب و تحویل آن به کتابخانه این شهرستان را حکم داد تا این امر کمک به فرهنگ کتابخوانی کرده باشد.

به گفته وی، اگر همت کنیم همه مسئولین و مردم به حوزه کتاب ورود پیدا کنند هم خودشان ذی نفع می شوند و هم شهر توسعه پیدا می کند.