پیکر ۵۸ شهید دفاع مقدس وارد خوزستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیكر ۵۸ شهید دفاع مقدس كه در چند روز اخیر در مناطق فاو، مجنون، زویدات، و ابوفلوس تفحص شده ​اند، لحظاتی پیش از مرز شلمچه وارد کشور شد.

پیکرهای شهدا پس از ورود از مرز شلمچه به بندر امام خمینی(ره) منتقل شده و مراسم تشییع از میدان امام خمینی(ره) تا مسجد جامع این شهر برگزار می​ شود.

همچنین روز سه​ شنبه پیكر این شهدا با بدرقه مردم بندر امام به معراج شهدا در اهواز منتقل شده و شب سه​ شنبه كه به روایتی مصادف با شب شهادت فاطمه زهرا(س) است، مراسم وداع با شهدا برگزار خواهد شد.

این شهدا در عملیات خیبر، بدر، محرم، كربلای ۴، و تک دشمن، به شهادت نائل شدند. در این مرحله از جستجوها، جسد ۲۵۶ عراقی در خاک عراق كشف شد که امروز در این مراسم تحویل مقامات این كشور شد.