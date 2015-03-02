پیکر ۵۸ شهید دفاع مقدس وارد خوزستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیكر ۵۸ شهید دفاع مقدس كه در چند روز اخیر در مناطق فاو، مجنون، زویدات، و ابوفلوس تفحص شده اند، لحظاتی پیش از مرز شلمچه وارد کشور شد.
پیکرهای شهدا پس از ورود از مرز شلمچه به بندر امام خمینی(ره) منتقل شده و مراسم تشییع از میدان امام خمینی(ره) تا مسجد جامع این شهر برگزار می شود.
همچنین روز سه شنبه پیكر این شهدا با بدرقه مردم بندر امام به معراج شهدا در اهواز منتقل شده و شب سه شنبه كه به روایتی مصادف با شب شهادت فاطمه زهرا(س) است، مراسم وداع با شهدا برگزار خواهد شد.
این شهدا در عملیات خیبر، بدر، محرم، كربلای ۴، و تک دشمن، به شهادت نائل شدند. در این مرحله از جستجوها، جسد ۲۵۶ عراقی در خاک عراق كشف شد که امروز در این مراسم تحویل مقامات این كشور شد.
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