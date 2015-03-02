کرمان برای استقبال از بهار آماده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان، رامین امیر مداح اظهار داشت: شهرداری کرمان نیز همراه با تغییرات طبیعی محیط به زیباسازی ، نوسازی و مرمت فضاهای شهری می پردازند تا شهروندان حضور بهار را بهتر و زیباتر درک نمایند.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان به حجم چند برابری خدمات ارائه شده توسط شهرداری در ماه پایانی سال اشاره کرد و مهمترین هدف این اقدامات را زیباسازی و آماده سازی فضای شهر برای همشهریان ، میهمانان نوروزی و در نهایت افزایش رضایتمندی شهروندان برای ورود به سال جدید عنوان نمود.

امیر مداح در این خصوص تصریح کرد: از آنجاکه معمولاً در روزهای پایانی سال حجم تولید زباله به بیش از دو برابر می رسد ، شهرداری به منظور حفظ روال منظم همیشگی و تداوم بهداشت عمومی، با افزایش نیروها، تجهیزات و امکانات لازم ، این مهم را به انجام می رساند.

مشاور فرهنگی شهردارکرمان به برشماری برخی از این اقدامات پرداخت و تصریح کرد: کاشت درختان جدید ، کاشت گل و گیاهان فصلی، مرمت پارک ها، ترمیم جداول معابر، زیباسازی در دیوارها ، راه اندازی جهاد پاکسازی ۱۳۷ در محلات و مناطق مختلف ، چیدمان سفره های هفت سین، جلوگیری از انجام حفاری توسط شرکتهای حفار در ماه پایانی سال، مرمت آسفالت معابر و کوچه ها و تنظیف معابر ازجمله این اقدامات می باشند.

وی همچنین نصب پرچم های رنگی، نصب تابلوهای مختلف خوشامد گویی و تبریک به همشهریان و میهمانان نوروزی، ساماندهی مکان های عرضه ماهی و میوه ، آماده سازی پارک ها برای اسکان موقت میهمانان نوروزی، نصب سرویس بهداشتی موقت، تجهیز نمازخانه پارک ها، عرضه گل و گیاه با تخفیف، آماده باش نیروهای آتش نشانی، برگزاری مراسم های مختلف فرهنگی متناسب با ایام عید در پارک های مختلف، برگزاری تورهای کرمان گردی، برپایی جشن و مسابقات ورزشی ویژه کودکان و نوجوانان در پردیسان قائم، توزیع تراکت های راهنما و نقشه های شهری به میهمانان نوروزی، آماده باش نیروهای ۱۳۷ برای طرح مشکلات مردم در ایام تعطیلات، مستندسازی، عکاسی و فیلم برداری حضور میهمانان نوروزی در پارک ها و اماکن دیدنی شهر، آذین بندی میادین و معابر را از دیگر مواردی عنوان نمود که در روزهای پایانی سال در شهرداری برنامه ریزی و انجام می شود.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان اظهار داشت: برخی از اقدامات خدماتی که هر روز شهرداری ارائه می دهد به دلیل تکرار و برنامه ریزی دقیق تنها زمانی به چشم می آید که خللی در روال عادی آن صورت پذیرد، در مورد اقدامات نوروزی شهرداری نیز اینگونه است چراکه حجم خدمات دهی شهرداری در روزهای پایانی سال چند برابر می شود.

مداح افزود: البته با وجود این حجم گسترده کار، نیروهای شهرداری تمام تلاش خود را جهت آماده سازی فضای شهر و طروات و شادابی هرچه بیشتر فضاهای شهری در آغاز سال بکارمی گیرند و امیدواریم این خدمات مورد رضایت شهروندان باشد.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان ادامه داد: شهروندان همچنین می توانند مشکلات محلاتشان را از طریق سامانه ۱۳۷ به گوش مدیران شهرداری برسانند تا در اسرع وقت و برحسب نوع درخواست مشکلات برطرف گردد.

مداح ادامه داد: از شهروندان کرمانی درخواست می کنیم همانطور شهروندان که برای زیبایی خانه های خود در پایان سال تلاش می کنند به وضعیت ساماندهی نمای ساختمان و تنظیف آن و زیبایی و تمیزی معبر محل زندگی شان و رعایت بهداشت و تنظیف معابرشان توجه کنند تا با اقدامات شهرداری و همکاری مردم شهری تمیز و شاداب را در معرض دید مسافران نوروزی به نمایش گذاریم.