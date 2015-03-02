منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو آماده جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، نقش اصلی مناطق آزاد تغییر تفکر اقتصادی و همسویی اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی است، مناطق آزاد یکی از اهرمهای مهمی است که دولتها با استفاده از آن سعی در جذب سرمایه گذاری خارجی با هدف تشویق و توسعه صادرات و کسب درآمدهای ارزی داشته اند.

تلاش برای جذب سرمایه گذاری از مهمترین اقدامات دولت برای دستیابی به نرخ رشد سرمایه گذاری بوده و در این راستا برای شناساندن ظرفیتها و فرصتهای سرمایه گذاری در منطقه و ارائه اطلاعات در این زمینه که از مهمترین عوامل افزایش ضریب اطمینان سرمایه گذاری محسوب می شود.

این امر باعث می شود که سرمایه گذاران محیط سرمایه گذاری را شناخته و با افزایش اطلاعات آنها ریسک سرمایه گذاریشان کاهش یابد که در این راستا منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو اقدام به تعیین و تهیه و تدوین بسته های سرمایه گذاری در این منطقه کرده است.

تعیین محل و موقعیت کلی طرح های سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری و اقتصادی ماکو

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص محل و موقعیت کلی طرحها در سطح منطقه گفت: محل اجرای طرحها در یکی از پهنه های صنعتی، بازرگانی، خدماتی و یا تفریحی- ورزشی منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو تعیین شده و مکان یابی دقیق تر با توافق با سرمایه گذار انجام می شود.

حسین فروزان همچنین در خصوص امکانات زیر ساختی و خدمات ویژه طرحها در محل پروژه، اظهار داشت: در شبکه حمل و نقل جاده ای مهمترین خصوصیت محدوده طرح، دسترسی به بزرگراه بازرگان به تبریز است که بخشی از بزرگراه تهران- استانبول محسوب می شود.

خط آهن ترانزیتی مسیر قارص- ایغدیر- بازرگان- جلفا احداث شود

مدیر عامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو همچنین در خصوص سایر امکانات و ظرفیتهای ارتباطی منطقه، اعلام کرد: در سال ۹۱ موضوع احداث خط آهن ترانزیتی مسیر قارص- ایغدیر- بازرگان- جلفا به عنوان پروژه اولویت دار در یاداشت تفاهم همکاری راه آهن های ایران و ترکیه مورد تاکید مقامات ریلی دو کشور قرار گرفته است.

فروزان با بیان اینکه در این راستا پیش بینی می شود طی آینده نزدیک منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو از دسترسی مناسب به شبکه ریلی کشور برخوردار شود، ادامه داد: محدوده طرحها دارای دسترسی مناسب به منابع آب زیر زمینی و سطحی است و تجهیز این منابع و تامین نیازهای طرحهای سرمایه گذاری پیگیری می شود.

وی با اعلام اینکه همچنین موافقت اصولی با ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی در ماکو انجام و منطقه طی آینده نزدیک دارای ظرفیت تولید برق مناسب خواهد بود، اظهار داشت: تامین گاز مورد نیاز محدوده طرح های سرمیاه گذاری از طریق خط لوله صادراتی ۴۰ اینچی مسیر تبریز- بازرگان انجام می شود.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو همچنین با بیان اینکه دسترسی محدوده به شبکه زیر ساخت مناسب بوده به طوریکه زیر ساخت فیبر نوری از محدوده بازرگان وارد کشور می شود، افزود: مشوق ها و حمایتهای ویزه قانونی از طرحهای سرمایه گذاری این منطقه نیز انجام می شود.

ایجاد زمینه مناسب برخورداری سرمایه گذاران منطقه آزاد تجاری ماکو از حمایتهای مادی

فروزان افزایش معافیت پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از ۱۵ به ۲۰ سال و مستثنی بودن مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از مقررات صادرات و واردات را از جمله مشوقها و حمایتهای طرحهای منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو دانست.

وی از پیگیری مصوبه ورود اتباع خارجی به منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو بدون اخذ روادید خبر داد و عنوان کرد: ورود ماشین آلات و مواد اولیه و تجهیزات به این منطقه فاقد حقوق گمرکی و سود بازرگانی است و فورش و اجاره زین برای ایرانیان و اجاره طویل المدت برای اتباع کشورهای خارجی نیز در مقررات منطقه پیش بینی شده است.

وی از تلاش برای ایجاد زمینه مناسب برای برخورداری سرمایه گذاران منطقه از تسهیلات و حمایتهای مادی و اعتباری خبر داد و یادآور شد: قراردادهای منعقده می توانند پشتوانه برخورداری از تسهیلات و حمایتهای مالی و اعتباری باشند که در این راستا انعقاد تفاهم نامه با بانکها و موسسات اعتباری به منظور معرفی سرمایه گذاران در دستور کار قرار دارد.

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گفتگو: الناز ملک زاده