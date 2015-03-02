خداحافظی کورتانیدزه از دنیای کشتی در یونان

به گزارش خبرگزاری مهر، الدار کورتانیدزه رئیس سابق فدراسیون کشتی گرجستان که هم اکنون به عضویت پارلمان این کشور درآمده از دنیای کشتی به طور رسمی خداحافظی خواهد کرد.

کورتانیدزه که سال گذشته نیز در رقابتهای جام تختی تهران به میدان رفته بود، اعلام کرد برای آخرین بار در مسابقات المپیا که روزهای ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ماه سال ۹۴ در شهر المپیا یونان برگزار خواهد شد به میدان می رود تا در این رقابتها از دنیای کشتی خداحافظی کند.

کورتانیدزه ۴۳ ساله در این خصوص خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه شهر المپیا زادگاه المپیک است و کشتی یکی از اولین رشته‌های حاضر در المپیک محسوب می شود، این رقابتها را برای خداحافظی از دنیای کشتی انتخاب کرده ام.