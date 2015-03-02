به گزارش خبرنگار مهر، ایرج روغنچی پیش از ظهر دوشنبه پس از ورود به شهر خورموج مورد استقبال دوستداران محیط زیست قرار گرفت و سپس با حضور در دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی با دانش آموزان دیدار و گفتگو کرد.
وی همچنین در دیدار با فرماندار دشتی اظهار داشت: شهرستان دشتی از ظرفیت و پتانسیل خوبی در زمینه گردشگری برخوردار است که نیاز است توجه ویژه ای به آن شود.
روغنچی بیان کرد: رکابزنی من از موزه محیط زیست واقع در تالاب شادگان و از ۲۹ بهمن سال جاری با حضور مسئولان و مردم آبادان آغاز شد و حدود دو هزار کیلومتر را تا بوشهر رکاب زده ام و پس از بوشهر به مسیر خود تا تنگه هرمز ادامه می دهم.
وی به اهداف این سفر نیز اشاره و اضافه کرد: آشنایی با آلایندههای نفتی و تاثیر آن بر محیط زیست دریا و خشکی، شناسایی مناطق دریایی و حفاظت از گونه های در خطر انقراض دریایی و پیشگیری از ریز گردها از مهمترین اهداف خود عنوان کرد.
این دوچرخه سوار ۴۹ ساله تصریح کرد: رکاب زنی من از اروند تا تنگه هرمز با شعار خلیج فارس گنجینه جاودانی تلنگری است به مسئولان نفت و گاز که با دلسوزی بیشتری از سر ریز کردن پسابهای صنعتی به دریا جلوگیری کنند.
فرماندار دشتی نیز از کار ارزشمند این دوچرخه سوار به عنوان سفیر محیط زیست تقدیر و اظهار داشت: حفظ محیط زیست یک وظیفه ملی و همگانی است.
غلامرضا مهرجو افزود: امروزه بدون توجه به عوامل زیست محیطی شاهد توسعه پایدار نخواهیم بود و اگر میخواهیم در این زمینه موفق باشیم باید استانداردهای زیست محیطی رعایت شود.
وی گفت: انجام حرکتها و برنامههای ورزشی این دوچرخه سوار کشوری برای معرفی قابلیت زیست محیطی استان بوشهر و خلیج فارس ارزشمند و قابل تقدیر و تجلیل است.
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