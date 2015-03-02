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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۳۳

سفیر محیط زیست وارد دشتی شد/ ۲۰۰۰ کیلومتر رکاب‌زنی تا بوشهر

سفیر محیط زیست وارد دشتی شد/ ۲۰۰۰ کیلومتر رکاب‌زنی تا بوشهر

دشتی- سفیر حفاظت از محیط زیست که در قالب دوچرخه سواری «از اروند تا تنگه هرمز» رکاب می زند، وارد شهرستان دشتی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج روغنچی پیش از ظهر دوشنبه پس از ورود به شهر خورموج مورد استقبال دوستداران محیط زیست قرار گرفت و سپس با حضور در دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی با دانش آموزان دیدار و گفتگو کرد.

وی همچنین در دیدار با فرماندار دشتی اظهار داشت: شهرستان دشتی از ظرفیت و پتانسیل خوبی در زمینه گردشگری برخوردار است که نیاز است توجه ویژه ای به آن شود.

روغنچی بیان کرد: رکاب‌زنی من از موزه محیط زیست واقع در تالاب شادگان و از ۲۹ بهمن سال جاری با حضور مسئولان و مردم آبادان آغاز شد و حدود دو هزار کیلومتر را تا بوشهر رکاب زده ام و پس از بوشهر به مسیر خود تا تنگه هرمز ادامه می دهم.

وی به اهداف این سفر نیز اشاره و اضافه کرد: آشنایی با آلاینده‌های نفتی و تاثیر آن بر محیط زیست دریا و خشکی، شناسایی مناطق دریایی و حفاظت از گونه های در خطر انقراض دریایی و پیشگیری از ریز گردها از مهمترین اهداف خود عنوان کرد.

این دوچرخه سوار ۴۹ ساله تصریح کرد: رکاب زنی من از اروند تا تنگه هرمز با شعار خلیج فارس گنجینه جاودانی تلنگری است به مسئولان نفت و گاز که با دلسوزی بیشتری از سر ریز کردن پساب‌های صنعتی به دریا جلوگیری کنند.

فرماندار دشتی نیز از کار ارزشمند این دوچرخه سوار به عنوان سفیر محیط زیست تقدیر و اظهار داشت: حفظ محیط زیست یک وظیفه ملی و همگانی است.

غلامرضا مهرجو افزود: امروزه بدون توجه به عوامل زیست محیطی شاهد توسعه پایدار نخواهیم بود و اگر می‌خواهیم در این زمینه موفق باشیم باید استانداردهای زیست محیطی رعایت شود.

وی گفت: انجام حرکت‌ها و برنامه‌های ورزشی این دوچرخه سوار کشوری برای معرفی قابلیت زیست محیطی استان بوشهر و خلیج فارس ارزشمند و قابل تقدیر و تجلیل است.

کد مطلب 2509609

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