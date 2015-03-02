به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله ایوبی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما عنوان کرد: دفاع مقدس ظرفیت و گنجینه ای است که قطعاً نتوانستیم از آن استفاده کافی ببریم اما سینمای ایران در این باره حتماً کارنامه قابل قبولی دارد.



وی با بیان اینکه ساخت فیلم های دفاع مقدس و سینمای دینی کار بسیار سخت و پر هزینه ای است گفت: پارسال کل بودجه سازمان سینمایی برای ساخت فیلم ۲۰ میلیارد تومان بود در حالیکه ساخت فیلم جنگی دفاع مقدس با اعتباری کمتر از ۱۰ میلیارد تومان کاری بسیار دشوار است.



ساخت ۱۴ فیلم دفاع مقدسی در هفده ماه گذشته



ایوبی ادامه داد: با وجود اینکه ساخت فیلم های جنگی هزینه ای بالا دارد اما سینماگران ایرانی از هوش، ذکاوت و عشق و علاقه خود استفاده کردند و فیلم های سینمایی بسیاری در این حوزه ساخته می شود.



رییس سازمان سینمایی گفت: در هفده ماه گذشته حدود ۱۴ فیلم دفاع مقدسی با هزینه های کم ساخته شده که با توجه به بودجه هایی که داریم ساخت این فیلم ها راضی کننده است.



حرف های ناگفته فراوانی در عرصه دفاع مقدس داریم

وی در پاسخ به این سوال که زوایای جدیدی در عرصه دفاع مقدس و سینمای آن وجود دارد که خوب به آن پرداخته نشده است، گفت: دفاع مقدس برای مردم و جهانیان بسیار جذاب و مهم است، ما حرف های ناگفته فراوانی در این عرصه داریم و معتقدم روایت روابط انسانی عجیب و غریبی که در دفاع مقدس شکل گرفت، خیلی هم نیاز به بودجه کلان ندارد مثل فیلم «شیار ۱۴۳» که با بودجه کم ساخته و مورد توجه واقع شد.



ایوبی گفت: سوژه و قصه مهم است و باید در این عرصه فیلم های قوی ساخته شود که استاندارد لازم را هم داشته باشد. معتقدم در این زمینه باید اراده ملی شکل بگیرد و دستگاه های مختلف هم دست به دست هم بدهند.



لزوم ورود فیلمسازان مختلف در عرصه دفاع مقدس



رییس سازمان سینمایی ادامه داد: یکی از مشکلات بزرگ سینمای دفاع مقدس این است که تلقی به وجود آمده که باید در این عرصه سفارشی کار کرد و مشکل دیگر نیز این است که عده ای تلاش کردند که سینمای دفاع مقدس را از کل سینمای کشور جدا کنند و ساخت آن را به عده ای محدودی واگذار کنند. در حالیکه باید اجازه داد افراد با سلیقه ها و دیدگاه های مختلف به این عرصه وارد شوند تا جنبه های فراموش شده دفاع مقدس را با نگاه خودشان ترسیم کنند.



ایوبی یادآور شد: زبان گویایی به نام سینما داریم که می توان با استفاده از آن، از این ظرفیت بزرگ برای معرفی دفاع مقدس استفاده کرد.

طالب زاده: نتوانسته ایم با فیلم های دفاع مقدس روشنگری کنیم

نادر طالب زاده نیز در گفتگوی تلفنی در پاسخ به این سوال که چرا در عرصه بین المللی سینمای دفاع مقدس نتوانسته ایم خوب بدرخشیم، گفت: البته فیلم هایی درخصوص جنگ ۳۳ روزه و حتی در خصوص ابعادی از جنگ خودمان ساخته شده است اما نتوانسته ایم این فیلم ها را در خارج از کشور ارائه و با آن روشنگری کنیم.

این کارشناس و منتقد سینما مهمترین موضوع را بانک سوژه دانست و گفت: سوژه های خوب و بین المللی همچون کمک های آمریکا به صدام و خیلی موضوعات دیگر را داشتیم اما در این باره کار نشده است.



باید دفاع مقدس را به غرب نشان دهیم



طالب زاده افزود: در زمانی هستیم که باید دفاع مقدس و محصولات این عرصه را به غرب نشان دهیم و آن را معرفی کنیم. در این زمینه باید فکر خاصی کرد البته ممکن است در این خصوص تولید مشترکی هم با گروه های غربی انجام بدهیم. معتقدم باید در خصوص سوژه های دفاع مقدسی میزی ایجاد شود تا سوژه های خوب شناسایی شود.



این منتقد سینما در پاسخ به این سوال که عرصه دفاع مقدس هم اکنون تغییرات استراتژیک داشته و سوریه و لبنان را نیز در بر گرفته است پس چگونه می توان از این ظرفیت استفاده کرد گفت: با ورود داعش به صحنه ما حرف های زیادی برای گرفتن داریم از این رو باید لایه جدیدی از طراحی و فیلم سازی داشته باشیم که البته ممکن است کار خود ما نیز به تنهایی نباشد.



پرستویی: هشت سال دفاع مقدس تبدیل به فرهنگ شده است

پرویز پرستویی باریگر سینما و تلویزیون ایران نیز در گفتگوی تلفنی در برنامه ویژه خبری شبکه دو سیما با تمجید از دوران فعلی سازمان سینمایی افزود: در سال های قبل زمانی که فیلم «لیلی با من است» را کار می کردیم به ما گفتند که با بچه های جبهه شوخی کرده ایم و تکه بزرگمان، گوشمان است اما این کار ساخته شد و دیدیم بازتاب خوبی هم داشت .



وی با اشاره به اینکه همه آدم هایی که در جبهه بودند عارف و فاضل نبودند گفت: آنها همین مردم کوچه و بازار بودند اما در فیلم سازی و در دنیای آشوب تجاری سینما در این عرصه هم آلودگی به وجود آمد و متاسفانه موضوع به لودگی کشیده شد.



پرستویی افزود: ما به قدری منابع غنی داریم که معتقدم هشت سال دفاع مقدس تبدیل به فرهنگ شده است و ما از آن غافل هستیم.



وی با اشاره به اینکه در برخی موارد نیاز به بودجه نیست، گفت: بسیاری از آثار و سوژه ها را می توان از خاطرات آن موقع ها استخراج کرد تا به درستی فروش کنند نه اینکه از طریق ریا و یا حربه های دیگر به این امر دست یافت.