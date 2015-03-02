رئیس دانشگاه یزد نماینده وزیر علوم در منطقه ویژه علم و فناوری یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از متن این حکم که به امضای محمد فرهادی رسیده، آمده است: نظر به دانش و سوابق ارزنده جنابعالی و به استناد بند ۶ ماده ۴ آیین نامه نحوه تاسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری کشور، به موجب این حکم به عنوان نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری و عضو هیئت اجرایی منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد منصوب می شوید.

انتظار می رود با همکاری و تعامل با سایر اعضای هیئت اجرایی نقش مؤثری در تاسیس و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد ایفا کنید.

یزد از جمله پنج استانی است که مجوز راه اندازی منطقه ویژه علم و فناوری را در کشور دریافت کرده است.

به جز یزد، استانهای آذربایجان شرقی، بوشهر، اصفهان و خراسان رضوی نیز این مجوز را دریافت کرده اند و هفته گذشته نیز نشستی با حضور معاون وزیر علوم و نمایندگانی از این استانها به میزبانی یزد برگزار شد.