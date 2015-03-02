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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۳۷

«رافائل نادال» قهرمان اوپن آرژانتین شد

«رافائل نادال» قهرمان اوپن آرژانتین شد

تنیس باز اسپانیایی شماره چهار جهان با شکست «خوان موناکو» به عنوان قهرمانی در رقابتهای اوپن استرالیا دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «رافائل نادال» روز گذشته در بوئنوس آیرس موفق شد مقابل تنیسور آرژانتینی با نتیجه ۱-۶ ۴-۶ به برتری برسد و قهرمان رقابتهای خاک رس شود.

نادال با این قهرمانی، تعداد قهرمانی‎های خود در رقابتهای خاک رس را به عدد ۴۶ رساند که از این حیث با قهرمانی‌های «گیلرمو ویلاس» از موناکو برابر شد.

بر پایه گزارش بی بی سی، این بازی به دلیل بارش باران با تاخیر آغاز شد اما در نهایت تنیسور اسپانیایی موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

قهرمان ۹ دوره رقابتهای اوپن فرانسه گفت: من امید بردن این مسابقه را داشتم و حسابی برای این مبارزه آماده شده بودم.

این نخستین فینال نادال پس از آخرین حضور وی در دیدار پایانی بود که ژوئن گذشته در جام «رولند گاروس» اتفاق افتاد.

 

 

کد مطلب 2509620

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