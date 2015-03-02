به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز ۲۴ اسفندماه ادامه خواهد داشت، به شرح زیر است:

۴۲ کیلوگرم: پویا دادمرز (خوزستان)

۴۶ کیلوگرم: امید آرامی (سیستان و بلوچستان) علیرضا نجاتی (قم)

۵۰ کیلوگرم: محمدرضا مختاری (فارس) ،مهدی محسن نژاد (خوزستان)

۵۴ کیلوگرم: رضا کبیری (خوزستان)

۵۸ کیلوگرم: رضا تقی زاده (مازندران)، محمد معصومی (فارس)، امین کاویانی نژاد (خوزستان)

۶۳ کیلوگرم: محمد سگوند (خوزستان)

۶۹ کیلوگرم: شایان عفیفی (آذربایجان شرقی)

۷۶ کیلوگرم: محمدرضا رضایی (قم) سید محمد چوبچیان (گیلان) مسلم مرادی (کردستان)

۸۵ کیلوگرم: علی معاونی (فارس) سعید یوسفی (تهران)

۱۰۰ کیلوگرم: امین میرزاده (خوزستان) علی قاسمی (مازندران)

سرمربی: علی اشکانی

مربیان: محمد نیکونهاد حسینی (خوزستان) جاسم امیری (تهران)

سرپرست: سید موسی طباطبایی