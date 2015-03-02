به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز ۲۴ اسفندماه ادامه خواهد داشت، به شرح زیر است:
۴۲ کیلوگرم: پویا دادمرز (خوزستان)
۴۶ کیلوگرم: امید آرامی (سیستان و بلوچستان) علیرضا نجاتی (قم)
۵۰ کیلوگرم: محمدرضا مختاری (فارس) ،مهدی محسن نژاد (خوزستان)
۵۴ کیلوگرم: رضا کبیری (خوزستان)
۵۸ کیلوگرم: رضا تقی زاده (مازندران)، محمد معصومی (فارس)، امین کاویانی نژاد (خوزستان)
۶۳ کیلوگرم: محمد سگوند (خوزستان)
۶۹ کیلوگرم: شایان عفیفی (آذربایجان شرقی)
۷۶ کیلوگرم: محمدرضا رضایی (قم) سید محمد چوبچیان (گیلان) مسلم مرادی (کردستان)
۸۵ کیلوگرم: علی معاونی (فارس) سعید یوسفی (تهران)
۱۰۰ کیلوگرم: امین میرزاده (خوزستان) علی قاسمی (مازندران)
سرمربی: علی اشکانی
مربیان: محمد نیکونهاد حسینی (خوزستان) جاسم امیری (تهران)
سرپرست: سید موسی طباطبایی
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