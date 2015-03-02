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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۲۱

از روز ۱۵ اسفندماه؛

آغاز اردوی فرنگی‌کاران نوجوان در خانه کشتی

آغاز اردوی فرنگی‌کاران نوجوان در خانه کشتی

اردوی تیم کشتی فرنگی نوجوانان از روز ۱۵ اسفندماه در محل خانه کشتی شماره ۲ تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز ۲۴ اسفندماه ادامه خواهد داشت، به شرح زیر است:

۴۲ کیلوگرم: پویا دادمرز (خوزستان)
۴۶ کیلوگرم: امید آرامی (سیستان و بلوچستان) علیرضا نجاتی (قم)
۵۰ کیلوگرم: محمدرضا مختاری (فارس) ،مهدی محسن نژاد (خوزستان)
۵۴ کیلوگرم: رضا کبیری (خوزستان)
۵۸ کیلوگرم: رضا تقی زاده (مازندران)، محمد معصومی (فارس)، امین کاویانی نژاد (خوزستان)
۶۳ کیلوگرم: محمد سگوند (خوزستان)
۶۹ کیلوگرم: شایان عفیفی (آذربایجان شرقی)
۷۶ کیلوگرم: محمدرضا رضایی (قم) سید محمد چوبچیان (گیلان) مسلم مرادی (کردستان)
۸۵ کیلوگرم: علی معاونی (فارس) سعید یوسفی (تهران)
۱۰۰ کیلوگرم: امین میرزاده (خوزستان) علی قاسمی (مازندران)
سرمربی: علی اشکانی
مربیان: محمد نیکونهاد حسینی (خوزستان) جاسم امیری (تهران)
سرپرست: سید موسی طباطبایی

کد مطلب 2509624

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