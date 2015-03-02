به گزارش خبرنگار مهر، در این اثر موسیقایی که توسط موسسه «نغمه حصار» به تهیه کنندگی افشین معصومی منتشر شده قطعات در بند تو، راز دل، مردن مردنه، سرنوشت، فریاد، مبتلا، واکس چه و غزل سلیمن به ترانهسرایی ابراهیم منصفی و آهنگسازی و آواز ناصر منتظری به علاقه مندان موسیقی ارائه شده است.
ناصر منتظری گیتار، لاعود و آواز، حسین کمانی گیتار، محمد آزمند گیتار، سهیل پیغمبری کلارینت، آیدا نصرت ویولن، محمدرضا اصغری پیانو، آرین کشیشی نوازندگان این آلبوم هستند.
ناصر منتظری در یادداشتی که در این آلبوم منتشرشده، نوشته است:
این آلبوم برداشت شخصی من از ترانههای زندهیاد ابراهیم منصفی ترانهسرای بیهمتا و خنیاگر بزرگ جنوب است. او در عمر کوتاه و پربار خود زیباترین ترانهها را در وصف دوستی، عشق و محبت آفرید که تا همیشه در ناخودآگاه جمعی مردمان جنوب باقی خواهد ماند. توجه او به مفاهیم اساسی زندگی مانند عشق، تنهایی، مرگ از بارزترین شاخصههای اشعار و ترانههای او هستند.
قطعاتی که برای این آلبوم در نظر گرفته شده است از ترانههایی هستند که بدانها نپرداخته و یا مجال پرداختن آنها نبود و تاکنون بهنوعی مهجور مانده است. تمام تلاشم بر این بود که در انتخاب موسیقی و تنظیم، بیان صحیح ترانه، تنوع و رنگآمیزی قطعات دقت لازم صورت پذیرد.این اثر باکمال احترام و عشق به همسرم عظما و دختر نازنینم مانا تقدیم میشود.
آلبوم موسیقی «روزُنِ رفته» با شماره مجوز ۹۳۸۵۷۰ وزارت ارشاد و شماره واسپاری ۱۵۹۰۷ کتابخانه ملی توسط موسسه فرهنگی هنری نغمه حصار در بازار موسیقی منتشر شده است.
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