خاموش کردن اسکوربورد در فوتسال کهنه شده/ سه صفحه گزارش نوشتم!

سعید نجاریان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت پرونده دیدار ناتمام تیم‌های شهروند ساری و شهرداری ساوه به خاطر خاموش بودن اسکوربوردها، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: من یک نامه و گزارش سه صفحه‌ای از این بازی به سازمان لیگ فوتسال دادم. قرار است فردا سه شنبه نشست فوق العاده برگزار شود و در اینباره تصمیم بگیرند.

وی افزود: خاموش کردن اسکوبوردها دیگر قدیمی و کهنه شده است. این کارها برای 10 سال پیش است. مسئولان تیم شهرداری می‌گویند اسکوربوردها خراب بوده است. چطور نماینده فدراسیون صبح بازی به سالن رفت و هر دو اسکوربورد را چک کرد و آنها مشکلی نداشتند؟

مدیرعامل باشگاه شهروند ساری درباره اینکه چرا با این شرایط یک نیمه بازی کردند و از همان اول در اعتراض به این مشکل از حضور در زمین انصراف ندادند، تاکید کرد: خودم در سالن بودم و همان موقع با آرش جابری دبیر کمیته فوتسال تماس گرفتم. او گفت خودتان یک نماینده کنار وقت‌نگه‌دار بگذارید تا زمان را کنترل کنید. با این حال نماینده فدراسیون که در سالن حضور داشت، قبول نکرد نماینده ما کنار زمین باشد.

وی ادامه داد: اختلاف زمانی که ما گرفته بودیم با زمانی که کنار زمین برای بازی گرفته بودند، 2 دقیقه بود! شهرداری وقتی گل مساوی را زد که دو دقیقه از پایان نیمه اول گذشته بود. نکته عجیب هم اینکه سه بار بلندگوی سالن اعلام کرد یک دقیقه تا پایان زمان نیمه اول باقی است! وقتی به آنها اعتراض کردیم، گفتند اعلام ما دقیق نبوده و حدودی بوده است!

نجاریان در پاسخ به این سئوال که «با این حساب خواسته شما از فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ فوتسال چیست؟»، گفت: هر چیزی که قانون بگوید. من نمی‌گویم بازی تجدید شود یا نتیجه 3 بر صفر به سود شهروند باشد. هر چه قانون گفته، همان باید اجرا شود.