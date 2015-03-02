ساخت مرکز توسعه تجارت ایران در ارمنستان

به گزارش خبرنگار مهر، هرویک یاریجانیان در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، ارمنستان را کریدور جنوب به شمال برای صادرات کالاهای ایرانی دانست و گفت: ایران به زودی مرکز توسعه تجاری خود را در این کشور خواهد ساخت تا بتواند از طریق آن، کالاهای ایرانی را روانه گرجستان و روسیه کند.

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان گفت: در کنار این مرکز تجاری یک ایستگاه قطار مستقر است که به راحتی می تواند محصولات ایرانی با هزینه مقرون به صرفه به سمت کشورهای هدف صادراتی و حتی اروپا ارسال کند.

وی تصریح کرد: هم اکنون مبادلات تجاری ایران با ارمنستان ۳۴۰ میلیون دلار است و البته تراز تجاری به نفع ایران مثبت است، ضمن اینکه کشور ارمنستان متقاضی مواد غذایی ایرانی از جمله گوشت، مرغ، میگو و سایر کالاها است.

به گفته یاریجانیان، ارمنستان می تواند پایگاه مناسبی برای صادرات کالاهای ایرانی به اروپا باشد، ضمن اینکه تلاش داریم تا مبادلات تجاری خود را با این کشور بیش از پیش گسترش دهیم.

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان در ادامه به تاسیس شرکت مشترک ایران و مجارستان از سوی بخش خصوصی دو کشور خبر داد و گفت: تصمیم داریم تا شورای مشترک بازرگانی ایران و مجارستان و پس از آن اتاق بازرگانی مشترک دو کشور را ایجاد کنیم، چرا که شرایط برای افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور بسیار مستعد است.

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و مجارستان گفت: هم اکنون حجم مبادلات تجاری ایران و مجارستان ۴۰ میلیون دلار است که پیش بینی می شود تا سپتامبر ۲۰۱۵ به ۱۰۰ میلیون دلار برسد. در این تبادل تجاری نیز تراز به سمت ایران مثبت است.

یاریجانیان با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی مشترک با کشورهای مختلف خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که هنوز سایه تحریم‌های بین المللی بر سر اقتصاد و تجارت ایران سنگینی می کند، اتاق‌های مشترک بازرگانی می توانند ظرفیت مناسبی برای توسعه همکاری های اقتصادی ایران با دنیا باشند و یک ابزار دیپلماسی اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران به شمار روند.

وی افزود: ایران در شرایط فعلی با استفاده از ظرفیت اتاق‌های مشترک می تواند انواع محصولات غیرنفتی همچون کالا، محصولات پلیمری، فرش، صنایع دستی، خشکبار و مواد غذایی را به اروپا صادر کرده و به ازای آن، ماشین آلات و تکنولوژی وارد کند. همان طور که اکنون یک هیات مجارستانی نیز این کار را در ایران انجام داده اند.

به گفته یاریجانیان، یک هیات مجارستانی که به تازگی به تهران سفر کرده، قرار است در منطقه آزاد ارس سرمایه گذاری داشته باشد، ضمن اینکه در صنایع غذایی نیز مذاکراتی برای سرمایه گذاری های مشترک صورت گرفته است و بنابراین پیش بینی می شود حجم مبادلات اقتصادی ایران و مجارستان تا سقف ۱۰۰ میلیون دلار توسعه یابد.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه صنایع تکمیلی و توجه به ایجاد ارزش افزوده در کالاهای تولید داخل، خاطرنشان کرد: هم اکنون توسعه متوازنی بین بخش بالادستی و پایین دستی به خصوص در صنعت پتروشیمی وجود ندارد و این در حالی است که صنایع تکمیلی مزیت های متعدد اقتصادی برای این کشور دارند که از جمله آن کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، ایجاد اشتغال پایدار، ایجاد ارزش افزوده و البته پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

یاریجانیان تصریح کرد: در اقتصاد تمام کشورهای پیشرفته بار اصلی تولید درآمدهای ناخالص ملی و رصد اقتصادی بر دوش بنگاههای کوچک و متوسط است و اتاق بازرگانی هم پیش از آنکه به هلدینگ های چندین هزارنفری خصوصی بانکها و شرکت‌های بزرگ پتروشیمی متعلق باشد به بنگاههای کوچک و متوسط تولیدی تعلق دارد که به نظر می رسد حضور بانکها، پتروشیمی ها و هلدینگ های خصوصی در انتخابات اتاق، رساندن صدای بخش خصوصی واقعی و بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی را کاهش می دهد.