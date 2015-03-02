به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) فردای روز مراسم اختتامیه جشنواره دوازدهم فعایت خود را آغاز کرد و به نظر می‌رسد این دوره از جشنواره نسبت به ادوار گذشته از سرعت بالاتری در زمان‌بندی و اجرای برنامه‌ها برخوردار است. فراخوان این جشنواره نهم آذرماه همزمان با سالروز میلاد امام کاظم(ع) منتشر شد و ارادتمندان به حضرت ثامن‌الحجج، خیلی زود دست به کار شدند تا هر چه سریع‌تر آثار خود را را به دبیرخانه‌های جشنواره‌های موضوعی ارسال کنند.

جشنواره سیزدهم با رویکردهای تازه و نو و در راستای خلاقیت و نوآوری گام‌های نخستین را برداشت و به گفته اهل فن، این دوره از جشنواره امام رضا(ع) افق‌های روشنی را پیش رو دارد. از نکات قابل توجه در این دوره از جشنواره، تسریع در روند دریافت آثار است که بلافاصله پس از اعلام فراخوان آغاز شد.

طبق اعلام دبیرخانه‌های جشنواره‌های موضوعی در استان‌های کشور، علاقه‌مندان، هنرمندان و صاحبنظران در حوزه فرهنگ و سیره رضوی به طور مرتب آثار خود را ارسال می‌کنند و این موضوع را به اوایل تابستان آینده و روزهای منتهی به جشنواره موکول نکرده‌اند.

بر اساس این گزارش، محمد اسماعیل ریاضت از تهران اولین شرکت‌کننده در دهمین جشنواره ملی «مشاعره رضوی» است که هرساله به میزبانی بوشهر برگزار می‌شود. طبق اعلام مسئول دبیرخانه، ریاضت متولد ۱۳۵۵ از تهران به عنوان اولین متقاضی ثبت نام در جشنواره دهم مشاعره نام‌نویسی کرده است و علاوه بر او، تاکنون بیش از ۸۰ نفر دیگر نیز برای شرکت در این جشنواره ثبت‌نام کرده‌اند.

همچنین دبیرخانه جشنواره سراسری دو بیتی و رباعی رضوی که به میزبانی همدان برگزار می‌شود، ‌ امیرعلی سلیمانی را نخستین شاعری معرفی کرد که شعر خود را به جشنواره ارسال داشته است.

اولین اثر نیز به دبیرخانه جشنواره داستان‌های کوتاه رضوی «کبوترحرم» در سمنان رسیده و عالمه مُمبینی از استان کهگیلویه و بویراحمد نام خود را به عنوان نخستین شرکت‌کننده در یازدهمین دوره این جشنواره به ثبت رسانده است.

فاطمه زارعی از استان مرکزی نیز به عنوان نخستین شرکت‌کننده جشنواره سفرنامه و خاطره‌نویسی رضوی معرفی شده است؛ اثر وی با عنوان «شب قدر در کوچه تا قطعه‌ای از بهشت» در دبیرخانه جشنواره ثبت شد.

دبیرخانه همایش مناظرات رضوی در اردبیل هم اعلام کرد: ابراهیم فلاح و سجاد هدایتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری نخستین ارسال‌کنندگان اثر به دبیرخانه همایش علمی پژوهشی مناظرات رضوی بودند. «روش‌شناسی مناظرات امام رضا(ع)» عنوان اثری است که این دو پژوهشگر مازندرانی ارسال کرده‌اند. طبق اعلام دبیرخانه، ‌ صاحب نخستین اثر ارسالی در مراسم اختتامیه همایش مناظرات رضوی که در مردادماه ۹۴ در اردبیل برگزار می‌شود، مورد تکریم و تشویق قرار می‌گیرد.

اما دبیرخانه چهارمین جشنواره سراسری نقاشی‌خط و حروف‌نگاری رضوی در خراسان جنوبی نیز نخستین آثار را دریافت کرده و اعلام داشته است: خانم کبری براتی از اصفهان نخستین شرکت‌کننده در این جشنواره تجسمی است.

بر اساس این گزارش، دریافت آثار در دبیرخانه های جشنواره های موضوعی در استان‌های کشور تا پایان مهلت ارسال آثار ادامه دارد. سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) از یکم تا یازدهم ذی‌القعده (دهه کرامت) برابر با ۲۵ مرداد تا چهارم شهریور سال ۱۳۹۴ در تمام استان‌های ایران و ۲۲۰ نقطه از جهان برگزار می‌شود.

مراسم افتتاحیه این جشنواره هم زمان با میلاد باسعادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه(س) در شهر مقدس قم برگزار می شود و آیین اختتامیه این جشنواره در شب میلاد فرخنده ثامن الحجج(ع) در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و آگاهی از نحوه شرکت در هر یک از برنامه‌های این جشنواره می‌توانند به سایت سه زبانه «شمس توس» به نشانی www.shamstoos.ir مراجعه کنند.

همچنین سامانه پیام کوتاه ۳۰۰۰۷۸۸۸ و شماره تلفن‌های‌ ۹-۰۵۱۳۲۲۸۳۰۴۴ به عنوان پل ارتباطی میان مخاطبان و جشنواره مخاطبان معرفی شده است.