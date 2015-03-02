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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۴۸

ایندیپندنت گزارش داد:

60 زن انگلیسی برای پیوستن به داعش راهی سوریه شده اند

60 زن انگلیسی برای پیوستن به داعش راهی سوریه شده اند

روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در گزارشی از پیوستن 60 زن انگلیسی به گروه تروریستی داعش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایندیپندنت چاپ انگلیس در گزارشی به نقل از مسئولان بلندپایه پلیس انگلیس اعلام کرد که 60 زن و دختر انگلیسی برای پیوستن به تروریست های داعش در سوریه عازم این کشور شده اند.

در این گزارش آمده است که این افراد قصد دارند با تروریست های داعش ازدواج کنند. پیش از این نیز دستگاه مبارزه با تروریسم در انگلیس اعلام کرد که سه دختر انگلیسی از منازل خود فرار کرده و از طریق مرزهای ترکیه راهی سوریه شده اند.

گروه داعش دختران کم سن و سال را در ابتدا از طریق فکری به کار می گیرد و سپس از آنها بهره برداری جنسی می کند.

کد مطلب 2509633
سمیه خمارباقی

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