۵۰ میلیارد ریال به اقشار آسیب پذیر مشهد کمک می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای اسلامی شهر مشهد صبح دوشنبه در پنجاه و هشتمین جلسه علنی و رسمی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شورا برگزار شد مبلغ ۵۰ میلیارد ریال كمك به اقشار آسیب پذیر را از محل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد را تصویب كردند.

براساس این مصوبه به شهرداری مشهد اجازه داده شد حداکثر تا سقف ۵ میلیارد تومان از درآمدهای عمومی شهرداری را به منظور تامین نیازهای اقشار آسیب‌پذیر حسب مورد با تشخیص و دستور شهردار مشهد به عنوان کمک بلاعوض و بر اساس دستورالعمل پیشنهادی تصویب و در کمیسیون برنامه و بودجه و با حضور و حق رای اعضای محترم شورای اسلامی شهر پرداخت کند.

محمد مهدی برادران، معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد نیز در این نشست و در موافقت با این مصوبه اظهار كرد: تنها شخصی كه بتواند در این مورد تصمیم گیری كند شهردار مشهد است تا در چارچوب آیین نامه شفاف دقیق دنبال كنیم.

جواد ستاری یكی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد نیز در مخالفت با این مصوبه بیان كرد: كمك به اقشار آسیب پذیر در وظایف تعریف شده شهرداری مشهد نیست چرا كه متولیان این امر سازمان ها و نهاد هایی از قبیل كمیته امداد و بهزیستی است.

حجت‌الاسلام مجید فاطمی، عضو شورای شهر مشهد در موافقت با این طرح اذعان كرد: در کمیته‌های نظارتی متعدد روی می‌دهد که مردم توان مالی مناسبی ندارند و نیازمند کمک مالی هستند و اگر ما این مورد را از بودجه حذف کنیم سبب مشکلات فراوانی برای مردم می‌شود.

مهدی ذاکرالحسینی دیگر عضو شورای شهر مشهد نیز در مخالفت با این تبصره گفت: افزایش این بودجه برای کمیته‌های نظارتی ما سم است و باید هرچه شفاف‌تر بتوانیم ارقام را داشته باشیم.

حسن قدیری طرقی رئیس كمیسیون حاشیه شهر مشهد نیز در موافقت با این مصوبه اذعان كرد: شورای اسلامی شهر در سال گذشته مصوبه ای در حمایت از اقشار آسیب پذیر از جمله افراد در راه مانده و خرید بلیت برگشت برای آنها داشته است كه این مبلغ می تواند از محل این مصوبه تامین شود.