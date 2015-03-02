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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۴۸

پورمحمدی:

ارتباط دانشگاه تبریز با سازمان های اجرایی افزایش می یابد

ارتباط دانشگاه تبریز با سازمان های اجرایی افزایش می یابد

تبریز- رئیس دانشگاه تبریز گفت: با امضای تفاهمنامه های همکاری، ارتباط دانشگاه تبریز با سازمان های اجرایی آذربایجان شرقی افزایش می یابد.

محمدرضا پورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به امضای تفاهمنامه های همکاری این دانشگاه با سازمان های اجرایی استان اظهار داشت: به منظور حفظ ارتباط دانشگاه با جامعه در پی عقد قرارداد های مختلف با سازمان ها هستیم که تاکنون با ۳۷ سازمان و مرکز اداری در استان تفاهمنامه همکاری بسته ایم.

وی با اشاره به مفاد این تفاهمنامه ها اظهار داشت: این تفاهمنامه ها به منظور برگزاری دوره های آموزشی و فعالیت های مشترک بسته شده اند که در پی بستن قراردادهایی با دیگر سازمان های استان هستیم تا ارتباط دانشگاه با اکثر سازمان ها حفظ شود.

پورمحمدی همچنین در خصوص ارتباط این دانشگاه با دیگر مراکز علمی جهان گفت: به تازگی با ۲۲ مرکز دانشگاهی اتحادیه قفقاز قرارداد بسته ایم تا شاهد تبادل استاد و دانشجو بین این دانشگاه ها باشیم.

وی افزود: تمام تلاش خود را برای ارتباط علم و صنعت انجام خواهیم داد که این مهم می تواند با همکاری این دانشگاه و سازمان های اجرایی استان تحقق یابد.

رئیس دانشگاه تبریز با تاکید بر ضرورت علمی بودن تمامی فعالیت سازمان های اداری استان گفت: برای این امر نیازمند همکاری این ارگان ها با مراکز علمی استان و به خصوص دانشگاه تبریز هستیم.

کد مطلب 2509635

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