مجله مهر: شب گذشته بخش خبری ۲۰:۳۰ با انتشار گزارشی به انتقاد علیه سایت های خبری پرداخت و در رابطه با «آغاز طرح عرضه بنزین بدون آب به مردم» مدعی شد طرح تست آبیابی از جایگاه های بنزین پیش از این نیز در جایگاه ها وجود داشته است.

هرچند که در این گزارش مسئولین و جایگاه داران وجود هرگونه آب داخل بنزین را انکار می کردند، اما در همین حال از تشدید طرح تست آب یابی از جایگاه های بنزین خبر دادند. اما آیا تا کنون بنزین آبدار به مردم عرضه نشده است؟ اگر بنزین های عرضه شده تا کنون آبدار نبوده اند، چرا طرح آب یابی در جایگاه های بنزین در حال اجراست؟

آیا تا کنون بنزین آبدار به مردم عرضه نشده است؟

وجود آب در بنزین مساله تازه ای نیست و سالهاست که خبرهای متعددی در این زمینه شنیده می شود. به طور مثال خبر وجود آب در پمپ بنزین های ایلام و تهران بارها سوژه رسانه ها شده بود.

هرچند که شب گذشته خبرنگار ۲۰:۳۰ مدعی بود که وجود آب در بنزین جو سازی رسانه های خبری است، اما آرشیو این بخش خبری نشان می دهد که ۲۰:۳۰ نیز بارها به انتقاد از وجود آب در بنزین پرداخته است. به طور مثال وجود آب در پمپ بنزین های یزد یکی از این گزارش ها بوده است.

البته چندی پیش نیز دانشگاه امام خمینی (ره) با انتشار گزارشی از وجود آب در بنزین سوپر عرضه شده در سطح جایگاه‌های شهر تهران خبر داد و اعلام کرد: با انجام آزمایش‌هایی بر روی نمونه‌هایی از بنزین سوپر عرضه شده در جایگاه‌های تهران وجود آب در بنزین سوپر تائید شده است.

در همان ایام نیز ناصر رئیسی فر رئیس انجمن کارفرمائی جایگاه داران سوخت کشور درباره وجود آب در بنزین سوپر عرضه شده در جایگاه‌های تهران به خبرنگار مهر، گفته بود: وجود آب در بنزین عرضه شده قابل تائید است اما در شرایط فعلی امکان عرضه بنزین آغشته به آب به طور فراگیر و گسترده در سطح جایگاه‌های کشور وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون حدود ۵۰ درصد جایگاه‌های سوخت کشور به سیستم اندازه‌گیری مانیتورینگ فرآورده‌های داخل مخزن مجهز شده اند، ادامه داد: با تجهیز جایگاه‌های بنزین به این فنآوری امکان کنترل میزان آب داخل مخازن جایگاه‌های سوخت وجود دارد.

رئیسی فر با اشاره به اینکه امکان اختلاط آب و بنزین در انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و یا تخلیه و بارگیری نفتکش‌های جاده پیما در انبار و یا جایگاه وجود دارد، گفته بود: اما با پایش‌های مستمر در جایگاه‌ها امکان عرضه گسترده فرآورده نفتی مخلوط با آب وجود ندارد.

طرح تست آبیابی تا کنون انجام شده است؟

هرچند که در گزارش منتشر شده ۲۰:۳۰ طرح تست آبیابی یک طرح قدیمی و همیشگی عنوان شده بود و به همین دلیل سابقه وجود آب در بنزین را انکار می کردند؛ اما اخبار منتشر شده در دیگر خبرگزاری ها و سایت های وابسته به وزارت نفت حاکی از «آغاز طرح تست آب یابی در جایگاه های بنزین» است.

خبر اداره کل روابط عمومی وزارت نفت درباره تست آبیابی در جایگاه های عرضه بنزین در استان های مختلف کشور در آستانه نوروز

