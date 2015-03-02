به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد نظری مدیرکل دفتر ثبت آثار، حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی با اعلام این خبر افزود: نمایندگان تام الاختیار کشورهای ایران، ترکیه، آذربایجان، هند، پاکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقزستان، تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان و عراق در این جلسه حاضر شده و متن پرونده را برای نهایی شدن مرور می‌کنند.

نظری اعلام کرد که ۱۰ فروردین مصادف با ۳۱ مارچ آخرین مهلت ارسال است، در نشستی که پیش رو داریم پس از امضای متن از سوی اعضا، بلافاصله پرونده را به مرکز میراث جهانی ناملموس ارایه خواهیم کرد.

وی سپس به روند پرونده‌های چند ملیتی اشاره کرد و گفت:ابتدا ۷کشور عضو پرونده نوروز بودند، سال گذشته ۳کشور دیگردرخواست دادند به این پرونده ملحق شوند، با اضافه شدن عضو جدید به پرونده های بین المللی، تمام کشورهایی که عضو هستند باید نسبت به حضور عضو جدید رضایت داشته باشند و اطلاعات خود را به روز نمایند.

فرهاد نظری افزود: درهمین راستا ۳تا ۷ بهمن سال گذشته، پرونده برای حضور ۱۰ عضو مورد بررسی قرار گرفته و به مرکز یونسکو ارسال شد.

وی با تشکر و قدردانی از کمک های نمایندگی یونسکو در ایران اظهار داشت:با ابراز تمایل دو کشور ترکمنستان و عراق امسال در نشست پرونده باید مورد بررسی دوباره قرار می‌گرفت، در نشست ۱۲ اسفند نیز پرونده چند ملیتی نوروز برای ارسال به یونسکو نهایی می شود.

مدیرکل دفتر ثبت آثار، حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی با اشاره به این که پرونده چوگان در دستور کار است، گفت:با کشورهای هند و پاکستان مذاکره خواهیم کرد و در صورت تمایل، کار این پرونده آغاز خواهد شد.