دنیا تشنه معارف الهی است/ وظیفه حوزویان، محققانه سخن گفتن است

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از خواهران طلبه خارجی محصل در موسسه آموزش عالی بنت الهدی با حضور در محل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با آیت الله العظمی جوادی آملی دیدار کردند.



آیت الله العظمی جوادی آملی در این دیدار با اشاره به جایگاه رفیع علوم وحیانی در میان سایر علوم اظهار داشت: بهترین هدیه را خداوند به بهترین بنده خود یعنی حضرت رسول اکرم(ص) عطا کرده است و آن علم به معارف توحیدی و الهی است.



وی ادامه داد: ارزش و حرمت هر علم به معلوم آن است؛ اگر معلوم ارزشمند باشد علم نیز ارزش پیدا خواهد کرد و اگر معلوم از بین رفتنی و فانی باشد علم نیز علمی محدود و فناپذیر خواهد بود لذا هیچ علمی بالاتر از علم خداشناسی و توحید نیست.



وی اذعان داشت: علم توحیدی تنها علمی است که انسان می تواند آن را با خود به جهان ابدی ببرد ، چرا که معلوم این علم ،معلومی ابدی است واز آنجا که معلوم علم توحیدی در جهان دیگر شکوفاتر خواهد بود در نتیجه علم شکوفاتر و عالم این علوم از جایگاه بالاتری برخوردار خواهد شد.



آیت الله جوادی آملی با تأکید بر همراهی علم با عمل صالح متذکر شد: درست است که راه دین صراط مستقیم است اما این اصلا به این معنا نیست که پیمودن این راه کار آسانی است، راحت و آسان بودن راه متفاوت از مستقیم بودن راه است. راه دین، گردنه هایی همچون گذشت، ایثار و انفاق و از خودگذشتگی دارد که پیمودن آن کار راحتی نیست و نیاز به ایمان محکم دارد.



وی خواهران طلبه را به جدیت در تحصیل و تحقیق توصیه و خاطرنشان کرد: باید همواره شاکر خداوند باشیم که ما را در فضای علمی و حوزوی قرار داد، راه این قدردانی این است که باید به نحوی درس بخوانید که محققانه درس را بفهمید و بتوانید آن را به دیگران آموزش بدهید. وظیفه همه حوزیان این است که محققانه سخن بگویند و بدانند دنیا تشنه سخن دین است.