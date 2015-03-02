پیش بینی بازار مسکن در سال آینده/ رونق بازار در نیمه دوم سال بعد

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت بازار مسکن در سال آینده موضوعی است که از کارشناسان تا متقاضیان بازار مسکن را به خود مشغول کرده است و هرفردی به فراخور جایگاهی که دارد، برداشت متفاوتی را از وضعیت بازار در سال آینده ارایه میکند. در این میان بنگاه های املاک از جمله گروه هایی هستند که بازار مسکن را از اوایل سال آینده پررونق توصیف میکنند و معتقدند که بازار مسکن با تحولاتی از ماه های ابتدایی سال روبرو می شود.
این اظهارنظرها نگرانی هایی را برای بخشی از متقاضیان به وجود میآورد، زیرا همیشه رونق در بازار مسکن مساوی با افزایش قیمت بوده است، بنابراین احتمال میدهند که بازهم قدرت خرید آنها کاهش پیدا کرده و قیمتها سیرصعودی بیابند.
هرچند که برخی از کارشناسان معتقدند تا زمانی که دولت سیاستهای خود را در بخش مسکن اجرایی نکند احتمال تغییر زیادی در بازار مسکن وجود ندارد اما تعدادی دیگر از کارشناسان بر این اعتقاد هستند که پس از یک دوره رکود، بازار مسکن به دوران پررونق خود باز میگردد که در این شرایط احتمال افزایش قیمت هم وجود دارد.
از سوی دیگر، زمانی که مسکن کمی با رونق همراه میشود تقاضاهای کاذب به بازار هجوم می آورند و شرایطی به وجود می آید که این تقاضاها حتی از تقاضاهای واقعی بازار مسکن هم پیشی میگیرند به همین دلیل ورود سرمایه گذاران به بخش مسکن، موجب ایجاد حباب قیمتی و افزایش کاذب قیمتها میشود.
به طور معمول پس از هجوم این سرمایه گذاران به بازار مسکن و افزایش چندبرابری قیمتها، بازار در رکود فرو میرود که پس از این دوران به شدت از حجم تقاضاها کاسته می شود. بنابراین امروزه که حدود دو سال از رکود بازار مسکن میگذرد، متقاضیان نگرانند که بازهم این سناریو تکرار شود و قیمتها با سرعت افزایش پیدا کند. اما برخی عوامل تاثیر گذار بر قیمت مسکن وجود دارد که در صورت کنترل احتمال شوک قیمتی به بازار را از بین می برد.
در واقع دولت با کنترل برخی بازار های سرمایه ای توانسته شوک قیمتی را از بازار مسکن دور کند، ضمن آنکه سیاست های دولت در بخش خارجی هم تاثیر زیادی را بر آرامش بازار گذشته است، هرچند که سیاستهای وزارت راه و شهرسازی برای تولید مسکن در سال آینده هنوز اعلام نشده است اما در صورت تقویت عرضه، جهش قیمتی در بازار مسکن بعید به نظر میرسد.
در این خصوص محمدمهدی مافی دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران در گفتگو با مهر، اظهار داشت: پیش بینی از ۶ ماه آینده این است که بازار مسکن بر همین روال ادامه می یابد زیرا بعید است که در سطح برخورداری جامعه اتفاق خاصی بیفتد.
وی با بیان اینکه بنابراین ۶ ماه ابتدای سال، بازار با ثباتی داریم، گفت: اما پیش بینی ما این است که در ۶ ماهه دوم سال آینده مسکن پا به پای تورم پیش برود. و بازار مسکن در نیمه دوم سال آینده رونق بیشتری پیدا کند.
مافی با اشاره به اینکه تنها چیزی که قیمت یک کالا را تعیین می کند موضوع عرضه و تقاضا است، بیان کرد: با توجه به اینکه تقاضا هرساله با افزایش روبرو می شود، بنابراین افزایش تقاضا در سال آینده می تواند بازار مسکن را کمی به رونق بازگرداند.
