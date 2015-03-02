به گزارش خبرگزاری مهر، نور خورشید فاکتور مهمی برای طراحان و معماران ساختمان محسوب می شود. آنها در طراحی بناها تلاش می کنند تا بخش بیشتری از پرتوهای خورشیدی به فضای داخلی راه پیدا کند اما پیچیدگی های مربوط به نوع طراحی سازه معمولا چالشی بزرگ فرا روی طراحان محسوب می شود.

با این حال ابداع فناوری جدیدی از سوی محققان ایتالیایی این مشکل را برطرف کرده است.

محققان شرکت CoeLux در ایتالیا چراغ LED جدیدی طراحی کرده اند که نوری دقیقا مشابه نور خورشید تولید می کند. این تطابق تا آن حد است که مغز انسان و دوربین ها نیز قادر به تمایز این دو از هم نیستند!

محققان برای اینکه چنین فناوری منحصربفردی ارایه کنند از فناوری نانو استفاده کرده اند. آنها توانستند با بازتولید شرایط طبیعی حاکم در اتمسفر زمین، نور مصنوعی تولید کنند که شدت و دمای رنگ آن همانند نور خورشید باشد.

به طور طبیعی و در یک روز آفتابی، نوری که از خورشید به ما می رسد از میان مولکول های نیتروژن، اکسیژن و دی اکسید کربن موجود در اتمسفر زمین عبور می کند و بدین ترتیب آسمان آبی به نظر می رسد.

محققان ایتالیایی با الگوبردرای از این فرآیند بخش از ضخامت اتمسفر زمین درحدود 10 کیلومتر را در محیط آزمایشگاهی بازتولید و البته فشرده کرده و در قالب چند میلیمتر برای فراهم آوردن شرایط مناسب جهت تولید نوری شبیه نور خورشید به کار گرفتند.

نوری که از این طریق در قالب چراغ LED تولید می شود به طرز شگفت انگیزی مطابق با نور خورشید است.