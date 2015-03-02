به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قلعه‌نویی در خصوص اینکه چرا تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا موفق نیستند، گفت: عوامل مختلفی در این باره وجود دارد. وقتی برنامه، مدیریت و مسائل مالی باشد یک باشگاه خوب مثل سپاهان به‌وجود می آید که در ایران نمونه آن را کم داریم. شما همه شرایط باشگاه را در سپاهان می بینید.

وی افزود: سپاهان ۷۵ تیم مختلف دارد که یکسری از این تیم ها درون مسابقات هستند و برخی در سایه قرار دارند. آنها بالای یک‌هزار و ۷۰۰ ورزشکار دارند و ببینید چقدر از مدال‌های بازی های آسیایی سهم این باشگاه بوده است، البته یک مدیریت ثابت به نام ساکت نیز در این باشگاه وجود داشت که برنامه ریزی کرد. با این حال باید تاکید کنم ماحصل همه اتفاقات خوب تفکر و برنامه ریزی اسلامیان و تاج بود؛ چرا که سپاهان زمانی شرایط مالی خوبی نداشت ولی حالا یک زمین تمرین در باغ فردوس دارد که دست کم ۴۰۰ میلیارد تومان می ارزد.

سرمربی استقلال با اشاره به حضور تیم خود در لیگ قهرمانان آسیا گفت: در عوض تیم ما را ببینید زمانی که جزو هشتای آسیا آمدیم، به جای اینکه تقویت شوند گرفتار مسائل دیگری شدند. من، فتح الله زاده یا کس دیگری را محکوم نمی‌کنم، اما به صحبت های مجتبی جباری در آن زمان توجه کنید. در حالی که تیم های قطری به دنبال تقویت خود بودند، ما با آن مشکلات مواجه شدیم.

قلعه نویی ادامه داد: من همیشه گفته ام که در فوتبال ایران ساختار وجود ندارد، اما چقدر علیه من حرف زدند و گفتند این آقا خودش تاکتیک ندارد و دم از زیرساخت و ساختار می زند. حالا کی‌روش آمده و در این باره انتقاد می کند و همه می‌گویند فوتبال ایران ساختار ندارد. من یک چیزی را بگویم بازی کردن در لیگ قهرمانان آسیا راحت تر از مسابقات داخل ایران است؛ چراکه حریفان زمین و شرایط خوبی را برای بازی فراهم می کنند.

وی به باشگاه پاختاکور ازبکستان اشاره کرد و افزود: ۵ سال پیش که من به ازبکستان سفر کرده بودم همان موقع گفتم ازبکستان به زودی قطب فوتبال آسیا می شود چون از نزدیک دیدم چطور باشگاه پاختاکور در عرض ۸ ماه ورزشگاه خود را تغییر داد. سرمربی کنونی این تیم، در آن زمان مدیر اجرایی پاختاکور بود و خیلی مسائل را برای ما تشریح کرد، اما ما چیزی نداریم و مردم را نباید گول بزنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال همچنین عنوان کرد: ما کلی وقت گذاشتیم و در تیم خودمان زوج سازی کردیم. در آن زمان حمودی و خسرو حیدری زوج خیلی خوبی شده بودند، اما به یکباره جباری و حمودی از تیم ما رفتند. من حتی در طول فصل یک شب در منزل نشسته بودم و می خواستم اخبار ورزشی ساعت ۲۱:۳۰ را تماشا کنم که آنجا فهمیدم پژمان منتظری با ام صلال در حال عقد قرارداد است در حالی که من به عنوان مربی از آن بی خبر بودم.

قلعه نویی که با رادیو ورزش گفتگو می کرد در بخش دیگری از اظهاراتش به حضور مدیران غیرورزشی در فوتبال اشاره و خاطر نشان کرد: یکروز من گفتم این قدر آدم های سیاسی و نظامی به فوتبال نیایند، اما چقدر انگ به من چسباندند. حالا بعد از چند سال می گوییم که نباید این افراد وارد عرصه ورزش بشوند. آنها افراد محترمی هستند و برای خدمت می آیند ولی واقعیت این است که در زمینه ورزش تخصصی ندارند و بهتر است هر کسی در همان زمینه که متخصص است، کار کند. چرا باید امثال دادکان، مصطفوی و اولیایی بیرون بمانند؟ اولیایی بهترین نتایج استقلال را در بدترین شرایط مالی کسب کرده بود. آن سال که استقلال قهرمان شد، کل مبلغ قرارداد بازیکنان ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود.

وی به حضور خود در لیگ قطر اشاره کرد و یادآور شد: در سال ۱۹۸۶ من به لیگ قطر رفتم که در آن زمان جمعیت قطر حتی به ۵۰۰ هزار نفر هم نمی رسید. آنها امکانات بسیار کمی داشتند ولی در این مدت میزبان جام ملت ها، یکبار بازی های آسیایی و در آینده جام جهانی خواهند شد. فقط باید تحقیق کنیم که آنها چطور در این مدت به این شرایط رسیدند. قطر که روزی بن‌همام از این کشور رئیس AFC بود حالا در فوتبال دنیا هم تاثیرگذار است چه برسد به آسیا. آنها حالا از بهترین امکانات ممکن در ورزش در سطح دنیا برخوردار هستند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با انتقاد از عقب‌گرد فوتبال ایران گفت: رقبای ما با سرعت تمام در حال پیشرفت هستند و ما با سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت پسرفت می کنیم. من دل خوشی از کفاشیان و مدیران مجموعه وی ندارم، اما وی و تاج از وقتی آمده اند وضعیت خیلی بهتر شده است. در این بین حتی عزیز محمدی هم خیلی کمک کرد، خصوصا تاج از وقتی به سازمان لیگ رفته، خیلی زحمت کشیده ولی این کفاف فوتبال ما را نمی دهد.

از قلعه‌نویی در خصوص تاخیر ۱۹ روزه در صدور حکم کرار جاسم پرسیده شد که وی پاسخ داد: موضوع فقط تاخیر ۱۹ روزه در صدور این حکم نیست. آن ماده قانونی که وی را بر اساس آن محروم کردند خود نشان می دهد عدالتی در آنجا وجود ندارد. علت افت واقعی فوتبال ما حضور همین آقایان است که چند صباحی می آیند تا پستی بگیرند و بروند.

وی اضافه کرد: اگر حکمی علیه قلعه نویی باشد، ۲۴ ساعته آن را صادر می کنند. یکبار آمدند و گفتند چون قلعه نویی از محوطه زیادی بیرون رفته، پس باید محروم شود. این حکم یعنی چه؟ خدا پدر شاه‌حسینی را بیامرزد که اگر حکمی صادر می کرد پشت سر آن ادله ای وجود داشت.

سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: من از آقای حسن‌زاده می پرسم چطور حکمی را می دهند که اجرای آن به بازی با فولاد و نفت بخورد. آقای حسن‌زاده شما کرار را چهار جلسه محروم کردید چون که در بازی با گسترش فولاد هم شرایط بازی را نداشت و از سفر او را برگرداندید. من ۲۰- ۳۰ حکم دارم که همه آنها جریمه های ۳ میلیون تومانی برای قلعه نویی است. حکم های حسن‌زاده برای قلعه نویی دیگر مثل فیلم های اوایل انقلاب همه تکراری هستند. خدا را در نظر می گیرم که این حکم ها عدالت نیست.