شهردار جدید سوسنگرد انتخاب شد

عباس حیادر در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: بعد از انتصاب ها و استعفاهای مکرر که در این چند ماه در سمت شهرداری سوسنگرد پیش آمد، حسین نگراوی با اتفاق نظر اکثریت اعضای شورا، شهردار سوسنگرد شد تا شهرداری را با تمام مشکلات مالی پیش رو مدیریت کند.

وی تاکید کرد: مهمترین عامل استعفای شهرداران سوسنگرد در این مدت زمان کوتاه، محدودیت منابع درآمدی شهرداری سوسنگرد بوده است.

سخنگوی شورای شهر سوسنگرد با اشاره به هزینه ها و مشکلات مالی در شهرداری اظهار کرد: هزینه های جاری شهرداری شامل بیمه، حقوق پرسنل و مخارج روزانه شهرداری، ماهیانه بیش از ۶۰۰ میلیون تومان است و با توجه به درآمد ۱۰۰ میلیون تومانی داخلی شهرداری به هیچ وجه توانایی مدیریت مالی آن ممکن نیست.

حیادر ادامه داد: علاوه بر این توسعه سریع شهر و تورم موجود و محدودیت امکانات، شهرداری را برای خدمت رسانی شایسته و بایسته به شهروندان در بن بست قرار داده است.



وی دلیل استعفای شهرداران سابق را بدهی ۱۲ میلیارد تومانی شهرداری دانست و گفت: بدهی ۱۲ میلیارد تومانی شهرداری به تامین اجتماعی و طلب پیمانکاران از شهرداری همه و همه علل اساسی استعفای شهرداران سابق سوسنگرد است.

سخنگوی شورای شهر سوسنگرد با اشاره به اختلاف بر سر بارانداز مرزی چذابه بیان کرد: به علت اختلافات پیش آمده بین مسئولان، بحث بارانداز مدتی مسکوت ماند ولی در دیدار هفته گذشته شورای شهر به همراه نماینده مجلس با احمد سیاحی معاون عمرانی استانداری، وی وعده حل مشکل بارانداز را اعلام کرد.

حیادر با برشمردن برنامه های شهردار جدید بیان کرد: برنامه های نگراوی، شامل برنامه ریزی برای افزایش درآمد شهرداری، حفظ و نگهداری فضای سبز و پارک ها، اجرای پروژه های عمرانی از محل اعتبارات تملک و دارایی های استانی شامل احداث پارک بانوان، مسقف کردن بازار، زیرسازی و آسفالت معابرشهری در مناطق جدید الاحداث و غیره است.

وی در پایان گفت: با توجه به اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی به شهرداری سوسنگرد از محل اعتبارات استانی در نظر گرفته شده، انتظار می رود شاهد انجام پروژه های خوبی در سطح شهر باشیم.