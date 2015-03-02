سمفونی انقراض پرندگان در خراسان رضوی طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان رضوی هر ساله میزبان پرندگان مهاجر بسیاری است که همراه دیگر گونه های پرندگانی که روزگاری آسمان شهرمان پر بود از صدای بال و آوازشان، میهمان زیستگاه های تالابی و بندهای خاکی این استان می شوند.

اما براساس اعلام کارشناسان محیط زیست در خراسان رضوی ۲۸۵ گونه پرنده از قبیل مینا، کبوتر، کبک، طوقی و چکاوک به همراه گونه های شاخصی چون پرندگان شکاری و هوبره زیست می کنند، اما این گونه های نادر و غیر نادر همواره با دست درازی عده ای سود جو در دام قفس گرفتار شده و در مغازه های پرنده فروشی در دستان آنهایی که زیبایی را تنها در قفس جستجو می کنند به فروش می رسند به گونه ای که نسل بسیاری از آنها در معرض خطر نابودی قرار گرفته است.

سودجویان پایبند قانون نیستند

علی خانی رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش محیط زیست خراسان رضوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه فقط پرندگان زینتی قابل خرید و فروش در پرنده فروشی ها هستند بیان کرد: از نظر قانونی فقط خرید و فروش مرغ عشق، فنچ و قناری مجاز است.

وی ضمن ابراز تاسف از اینکه عده ای سود جو به هیچ قانون و اصولی پای بند نیستند، اظهار کرد: علاوه بر انواع پرنده، می بینیم که حتی پستانداران نیز خرید و فروش می شود.

خانی با بیان اینکه خرید و فروش و نگهداری پرندگانی غیر از سه نوع پرنده ای که از آنها به عنوان پرندگان تزئینی نام برده شد، جرم و متخلفان با مجارات قانونی مواجه خواهند شد، عنوان کرد: حتی خرید و فروش نوع وحشی، پرندگانی مانند بلدرچین که به صورت پرورشی نیز وجود دارد از لحاظ قانونی جرم محسوب می شود.

وی به خرید و فروش انواع مینا و چکاوک اشاره و تاکید کرد: خرید و فروش و نگهداری این نوع از انواع پرندگان نیز خلاف قانون، و با متخلفان برابر قانون رفتار خواهد شد.

طوطی بیشترین گونه در معرض خطر

اما در بسیاری از موارد پرندگان نادری هم از دیگر کشور های همسایه برای سود سودجویان وارد کشور شده و در قفس به فروش می رسد، براساس نظر کارشناسان ورود پرندگان به صورت غیر مجاز از کشور های همسایه خطرات بسیاری در پی دارد که مهمترین آنها خطرات بهداشتی و بیماری هایی است که از این طریق وارد شده و هم برای دیگر جانواران و هم خود انسان خطر آفرین هستند.

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش محیط زیست خراسان رضوی در این خصوص ضمن هشدار به فروشندگان انواع پرندگان در معرض انقراض گفت: ورود برخی از انواع پرندگان به صورت غیر مجاز از برخی از کشورهای همسایه علاوه بر ایجاد خطر برای گونه های جانوری برای بهداشت انسان نیز مخاطره آمیز است.

وی از طوطی به عنوان یکی از بیشترین گونه های در معرض خطر نام برد و اظهار کرد: متاسفانه یکی از بیشترین پرندگانی که توسط قاچاقچیان به کشورمان وارد و خرید و فروش می شود انواع مختلف طوطی است که ورود آن به کشور می تواند همر اه با ورود آنفولانزای حاد پرندگان و شیوع آن در بین پرندگان بومی باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی هم در گفتگو با مهر ضمن اشاره به مسائل بهداشتی و مشکلاتی که ممکن است از طرف پرندگان انسان را دچار مشکل می کند، اظهار کرد: بسیاری از پرندگانی که توسط متخلفان خرید و فروش می شود بدون هیچ گونه نظارتی و به صورت غیر قانونی وارد کشور شده اند و ممکن است عامل انتشار بیماری هایی باشند که علاوه بر خطرات جانی، خسارات اقتصادی نیز به بار آورد.

خطر انقراض بالابان و هوبره در خراسان رضوی

فروش پرندگان در قفس تنها به اینجا ختم نمی شود و سودجویان بسیاری در جهت افزایش سود خود با وجود هشدار انقراض از سوی مسئولان دست به فروش پرندگانی نادر می زنند که حتی از نحوه نگهداری آنها اطلاعاتی ندارند.

خانی ضمن اذعان بر این امر اظهار داشت : در حال حاضر علاوه بر پرندگانی که در سطح بین المللی و در دنیا در خطر انقراض قرار دارند در خراسان رضوی نیز پرندگانی از جمله بالابان و هوبره به شدت آسیب پذیر به نظر می رسند.

وی افزود: بنده تعجب می کنم که چگونه برخی با اینکه هیچ گونه اطلاعی از قانون یا نحوه زندگی و نگهداری پرندگان ندارند چرا با اطلاعات بسیار کم مبادرت به خرید و نگهداری این نوع پرندگان کرده و در نهایت به انقراض برخی از انواع پرندگان کمک می کنند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی هم به خرید و فروش انواع پرنده در پرنده فروشی های سطح شهر مشهد اشاره و اظهار کرد: شاید بتوان گفت بیشترین پرندگانی که به صورت قاچاق وارد شده و در پرنده فروشی ها یا در بین خریداران و فروشندگان انواع پرنده خرد و فروش می شوند انواع طوطی است.

ابوالفضل شعبانی با بیان اینکه انواع سهره در خراسان رضوی مورد توجه متخلفان و شکارچیان است، بیان کرد: متاسفانه به دلیل عدم رعایت قوانین از سوی برخی متخلفان و شکارچیان و صیادان پرنده نسل چکاوک و طوقی هم به خطر افتاده و در صورت ادامه همین روند آسمان کشور و استان مان روز به روز از این نوع پرنده ها خالی تر خواهد شد.

شاهدیم که با وجود هشدارهای بسیار از سوی مسئولان محیط زیست برای انقراض پرندگانی که شاید روزی دیگر آوزشان هم شنیده نشود، سودجویان به هیچ قانون و اصولی پایبند نبوده و بیش از آنکه در فکر حفاظت از گونه های نادر باشند در فکر فروش و سودجویی بیشتر از این وضعیت هستند.

تلاش برای حفاظت از پرندگان

حمید صالحی مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در این خصوص با بیان اینکه ما همواره موارد زیست محیطی را پیگیری و هر کجا ارتکاب تخلفی را مشاهد کنیم طبق قانون عمل خواهیم کرد، گفت: امکانات سازمان محیط زیست کم است اما نباید فراموش کنیم که اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه همگانی دانسته است.

وی افزود: سازمان محیط زیست در واقع باید وظیفه هماهنگی بین بخش های مختلف را برای حفاظت از محیط زیست برعهده بگیرد و در واقع سازمان محیط زیست ارگان حاکمیتی محسوب می شود که باید همگام با همه مردم و ارگان های دیگر وظیفه خطیر حفظ محیط زندگی انسان و دیگر جانداران و محیط اطراف آنها را بر عهده بگیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: ما تلاش مان را بر فرهنگ سازی و آموزش برای حفاظت از محیط زیست متمرکز کرده ایم که در همین راستا آموزش از طریق سمن ها در دبستان ها، مدارس مقطع متوسطه و دانشگاه ها در دستور کارمان قرار گرفته است.

وی افزود: بچه ها در مدارس یاد می گیرند در قفس نگاه داشتن پرندگان کار خوبی نیست و برای داشتن زندگی با کیفیت باید به محیط اطرف مان احترام بگذاریم.

صالحی با بیان اینکه علاقه مندان به پرندگان باید یاد بگیرند پرندگان را در طبعت دوست داشته باشند تاکید کرد: این چه دوست داشتنی است که پرنده ای یا هر نوع حیوان دیگری را از محیط اصلی زندگی اش جدا و در قفس زندانی کنیم.

وی با بیان اینکه شاید پرنده در قفس چیزی بخواند متفاوت از آنچه در طبیعت می خواند سپس افزود: پیشنهاد ما به مردم این است که حیوانات و پرندگان را در طبیعت دوست داشته باشند.

حفاظت از محیط زیست بر عهده یک سازمان نیست

ابوالفضل شعبانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی هم با اشاره به نظارت هایی که همکارانش در سطح شهر و برخی مبادی ورود خروج مانند فرودگاه ها دارند، گفت: بنده و همکارانم در گشت ها و ماموریت هایی که داریم با دو نوع تخلف در بین پرنده فروش ها یا دیگر نقاط شهر رو برو می شویم.

وی افزود: تعدادی از تخلفات به پرندگان داخلی و حتی پرندگان بومی خراسان رضوی مربوط می شود و نوع دیگر به پرندگانی مربوط می شود که بومی نیستند و عمدتا به صورت غیر مجاز وارد کشورمان می شوند.

شعبانی ضمن تقدیر از حمایت های همه جانبه قوه قضائیه از سازمان محیط زیست عنوان کرد: حفاظت از محیط زیست تنها بر عهده یک سازمان و نهاد نیست و این وظیفه بر عهده همه مردم است تا از محیطی که در آن زندگی می کنند محافظت کنند.

به گفته وی اداره کل محیط زیست استان با توجه به تعداد نیروی که دارد نمی تواند هر ساعت و دقیقه بر واحدهای پرنده فروشی سطح شهر و استان نظارت داشته باشد و تاکید کرد: مردم مهمترین یاوران ما در بحث حفاظت از گونه های مختلف حیوانات و از جمله پرندگان هستند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست خراسان رضوی گفت: افزایش اطلاعات زیست محیطی مردم باعث خواهد شد تا بتوانند بهتر به خادمانشان در سامان محیط زیست کمک کنند.

گزارش: رضا آرمانیان