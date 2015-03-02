جشنواره «داستان انقلاب» در مسیر تکرار/ قرارمان این نبود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هفتمین جشنواره داستان انقلاب صبح امروز بدون حضور علیرضا مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنر یو با حضور حسین فتاحی دبیر هنری این جشنواره و ساسان ناطق مدیر کارگاه قصه و رمان حوزه هنری برگزار شد.
در این نشست خبری حسین فتاحی در سخنانی اظهار داشت: جشنواره داستان انقلاب با این هدف ایجاد شد که بتواند منجر به تولید تعداد بیشتری داستان کوتاه و بلند درباره انقلاب اسلامی در کشور شود و استعدادهای موجود در این زمینه را شناسایی و در یک کلام تنور این جریان ادبی را در کشور گرم نگاه دارد.
وی ادامه داد: در این دوره در فراخوان جشنواره تغییراتی اعمال شد از جمله اینکه موضوعاتی به جشنواره اضافه شد و مضامینی مورد توجه برای خلق اثر ادبی در جشنوار گستردهتر دیده شد و این مساله در نهایت منجر به حضور ۳۸۳ اثر از ۲۳۸ هنرمند در این دوره از جشنواره شد
به گفته فتاحی این تعداد اثر شامل ۸۱ داستان کوتاه کودک و نوجوان، ۱۸ رمان نوجوان، ۲۲۵ داستان کوتاه بزرگسال و ۸۹ رمان بزرگسال است.
فتاحی در بخشی دیگری از اظهارات خود به بازبینی این آثار توسط خسرو باباخانی و عزتالله الوندی اشاره کرد و گفت: از مجموع آثار رسیده به دبیرخانه ۱۳ داستان کوتاه کودک و نوجوان، ۷ رمان نوجوان، ۴۰ داستان کوتاه بزرگسال و ۱۲ رمان بزرگسال به مرحله نهایی داوری رسید.
دبیر هنری هفتمین جشنواره داستان انقلاب در ادامه به موضوع کیفیت آثار اشاره کرد و گفت: در بخش رمان آثار امسال بهتر و هنرمندانهتر از سال های قبل تالیف شده بود و در بخش کودک نیز کیفیت به اندازهای بود که هم رتبه اول و هم دوم و سوم معرفی خواهند شد.
تنها سالی یکبار دور هم جمع میشویم!
وی اما در ادامه به بیان برخی گلایههای خود از مدیران حوزه هنری پرداخت و گفت: زحمت زیادی هر سال برای برگزاری این جشنواره کشیده میشود اما در نهایت تنها سالی یکبار دور هم جمع میشویم.
فتاحی تصریح کرد: قرار ما با دوستان حوزه این بود که وقتی این جشنواره سالانه برگزار میشود، در طول سال نیز تنورش داغ نگاه داشته شود و اردوها و نشست ها گپ و گعده برای برگزیدگان و شرکت کنندگان در جشنواره برگزار شود. من خواهش می کنم حوزه به این مساله توجه کند و ترتیبی داده شود که در طول سال بیشتر امکان دیدن و احوال پرسی از حاضران در جشنواره مهیا شود.
دبیر هنری جشنواره «داستان انقلاب» افزود: جشنواره داستان انقلاب زمانی به نتیجه مطلوب میرسد که گام نهایی بعدی نیز برای آن برداشته شود.
فتاحی تأکید کرد: ما الان هفت سال است که در حال رفتن در یک مسیر تکراری هستیم و تنها هر سال جشنواره را برگزار ولی از آن بهره برداری اساسی نمیکنیم. به نظرم باید به مساله چاپ این آثار و نیز مانور دادن به روی نویسندگان ادبیات انقلاب توجه بیشتری شود. من این را سال قبل هم گفتم ولی اتفاقی تا به حال رخ نداده است.
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