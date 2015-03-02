به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نمایشگاه بزرگ بازی و اسباب بازی ایران، صبح امروز با حضور برخی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای نظارت بر اسباب بازی کشور و روسای اتحادیه های و انجمن های مرتبط، در محل نمایشگاهی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان حجاب آغاز به‌کار کرد.

این نمایشگاه از امروز تا ۱۵ اسفتدماه در سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپا شده و در آن صده ها اسباب بازی طراحی و تولید شده ایرانی و همچنین بازی های بومی مناطق مختلف کشور عرضه و به نمایش مخاطبان بویژه کودکان و خانواده ها گذاشته شده است.

در دومین نمایشگاه بازی و اسباب بازی انواع اسباب بازی های فکری، هوشی و آموزشی، انواع توپ و وسایل بازی همچون اسکوتر، اسکیت، اسباب بازی های باطری دار، اسباب‌بازی‌های الکتریکی، ربات ها، چرتکه ها، انواع پازل ها، انواع بازی های مکعبی سه بعدی، وسایل بازی رنگ شناسی، خمیر بازی، بازی های آموزشی، انواع اسباب بازی پلاسکویی، انواع اسباب بازی های پسرانه انواع ماشین و کامیون، سه چرخه، رالی اسپرت و انواع عروسک ها، ماشین و کامیون، سه چرخه، رالی اسپرت و ده ها مورد دیگر ارائه و در معرض دید علاقه مندان به ویژه کودکان و والدین قرار گرفته است.

در این نمایشگاه صرفا اسباب بازی و تولیداتی که متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی طراحی و تولید شده و برای رشد و شکوفایی کودکان مفید است، عرضه شده است.

از اهداف برگزاری این رویداد با توجه به نزدیک بودن به بزرگترین جشن ایرانی که همزمان با هفته های پایانی سال و در آستانه ورود به سال نو برگزار می شود، ترغیب وتشویق خانواده ها به هدیه دادن به فرزندان به جای عیدی به صورت پول نقد است تا به این صورت فرهنگ اسلامی ایرانی هدیه دادن را به فرزندان آموزش داده و رشد خلاقیت آنها را تقویت نموده و هم زمینه قرار گرفتن اسباب بازی در سبد کالای خانواده ایرانی فراهم شود.

یکی دیگر از اهداف برگزاری نمایشگاه بازی و اسباب بازی، معرفی اسباب بازی های موثر در رشد جسمی وذهنی کودکان، آشنایی تولید کنندگان اسباب بازی با نیاز های این قشر، ارائه و معرفی آخرین دستاورد های تولید کنندگان داخلی و ترویج مبانی اصولی ارتباط آگاهانه، یکپارچه سازی فعالیت‌های این حوزه، ایجاد فرهنگ انتخاب درست اسباب بازی و ایجاد فضای فرهنگی در توسعه سرگرمی و اسباب بازی است.

سومین نمایشگاه بازی واسباب بازی از امروز تا ۱۵ اسفند ماه هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۲۰ (۸ شب) در سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، واقع در خیابان حجاب آماده بازدید علاقه مندان است.