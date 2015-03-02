به گزارش خبرنگار مهر، سردار باران چشمه در حاشیه اختتامیه لیگ تیراندازی در جمع خبرنگاران گفت: حرکت ما در تیراندازی رو به جلو بوده و امیدوارم با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند. در خصوص موضوع تامین مهمات هماهنگی خوبی بین فدراسیون تیراندازی و هیات نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صورت گرفته و با تلاش این عزیزان ان‌شاءالله در سال ۹۴ مشکل مهمات به صورت کامل حل خواهد شد، وزیر دفاع نیز در خصوص حمایت از این رشته قول داده اند.

وی ادامه داد: بخشی از این مهمات تولید داخل است و برخی از سلاح ها نیز باید وارد شود. اقدامات اولیه انجام گرفته و امیدواریم مشکلات به زودی حل شود.

رئیس سازمان تربیت بدنی ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص وضعیت فوتبالیست هایی که کارت پایان خدمتشان با مشکل مواجه بود، تصریح کرد: تعداد زیادی از افرادی که کارتشان باطل شده درحال آموزش هستند همین امروز در جلسه ای که داشتیم متوجه شدیم تعداد زیادی از آنها در نیروی دریایی، سپاه و نیروی انتظامی آموزش می بینند. خود این بازیکنانی که کارهای حل شده، باید به دنبال آغاز خدمت سربازی باشند. نکته مهم این است که این قضیه پیگیری شده و مسئولین هم باید به جوانان فوتبالیست که به سن مشمول رسیده اند، توجه بیشتری کنند.

سردار باران چشمه در پاسخ به این سوال که آیا سربازان غایب می توانند خدمت سربازی خود را بخرند، گفت: خیر، معافیت برای آنهایی است که بالای ۸ سال غایب بودند. بیشتر افرادی که کارت سربازی شان باطل شده، کسانی هستند که در یکی دو سال گذشته غایب بوده اند. بخشی از این تخلف موضوع قضایی است و بخشی دیگر از آن اجرای قانون برای همه است.

وی در خصوص وضعیت پولادی و عدم بازگشتش به کشور عنوان کرد: حضور پولادی در جام ملت های آسیا درخواست شخص وزیر بود. برای اینکه اجازه داده شود یکی دو فوتبالیست به تیم ملی کمک کنند ولی برابر قول و تعهد خود فدراسیون و شخص کفاشیان پولادی باید به محض پایان جام ملت ها به کشور بازمی گشت.

رئیس سازمان تربیت بدنی ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا به بازیکنان سرباز حاضر در لیگ قهرمانان آسیا کمکی همچون پولادی نشد، گفت: نباید حساسیت روی اسم افراد باشد. سردار کمالی و همه عزیزان تلاش می کنند تا این قضایا مدیریت شود و پیگیری آن ادامه دارد. کمیته تشکیل یافته با دقت کار را دنبال می کند.

سردار باران چشمه در خصوص تخلف غیرفوتبالی ها در بحث سربازی عنوان کرد: غیرفوتبالی ها با ما هماهنگند و کسی که سرباز باشد و کارت جعلی بگیرد در این رشته ها نداریم و گزارشی هم در این خصوص به ما نرسیده است.

رئیس سازمان تربیت بدنی ستاد کل نیروهای مسلح در پایان در خصوص شرایط تیم امید بیان کرد: سرپرست تیم امید هماهنگی کاملا خوبی با ما دارد و تمام تلاش بر این است که آنهایی که سرباز هستند وضعیتشان مشخص شود و هیچ مشکلی هم در این خصوص ندارد.