سیدمجتبی موسوی دبیر نخستین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی کیش در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: داور خارجی این سمپوزیوم آقای باتو که گرجی الاصل و ساکن آمریکا بود برای حضور در این سمپوزیوم با توجه به سرما و یخبندانی که شهر محل سکونتش وجود داشت، دچار سانحه شده و نیاز به عمل جراحی پیدا کرد و به همین دلیل از حضور در داوری این سمپوزیوم پوزش خواست و پس از آن ما با داور آمریکایی دیگری به نام جان وید من هماهنگ کردیم که به ایران آمد و در جمع داوران این سمپوزیوم حضور یافت.

وی افزود: جان وید من هنرمند مجسمه ساز و بازنشسته دانشگاهی است که روز گذشته در داوری آثار این سمپوزیوم در کنار سعید شهلاپور و سیدمحمد بهشتی حضور یافت و آثار را داوری کردند و هم اکنون نیز مراسم اختتامیه این سمپوزیوم در حال برگزاری است که به زودی برگزیدگان این دوره معرفی می شوند.

این هنرمند مجسمه ساز همچنین با اشاره به ساخته شدن ۱۷ مجسمه سنگی در این سمپوزیوم یادآور شد: این آثار در ساحل دماغه هور جزیره کیش باقی خواهند ماند تا گردشگران نوروزی از این آثار بازدید کنند.

نخستین «سمپوزیوم بین المللی مجسمه‌سازی کیش» از سوی سازمان منطقه آزاد کیش، ۱۹ بهمن ماه با حضور ۱۲ هنرمند خارجی و ۵ مجسمه ساز ایرانی در جزیره کیش آغاز به کار کرد و هم اکنون مراسم اختتامیه آن و اهدای جوایز به برگزیدگان در این جزیره در حال برگزاری است.

به سه برگزیده این دوره به ترتیب مبلغ ۷ هزار دلار، ۵ هزار دلار و ۳ هزار دلار پرداخت می شود و به همه راه یافتگان به سمپوزیوم نیز مبلغ ۳ هزار دلار اهدا می شود.