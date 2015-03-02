به گزارش خبرنگار مهر، ساسان ناطق مدیر کارگاه قصه و رمان حوزه هنری در نشست خبری هفتمین جشنواره داستان انقلاب در سخنانی اظهار داشت: برگزاری هفت دوره از این جشنواره دیگر ما را به جایی رسانده که تجربه‌مان می‌تواند بگوید که چه نقاط قوتی در این حوزه داریم و چه نقاط ضعفی.

وی ادامه داد: ما در سال ۹۴ به دنبال پشتوانه سازی برای تداوم تولید این آثار خواهیم بود و در همنی راستا به استان‌ها نگاهی ویژه خواهیم داشت. برگزاری کارگاه نویسندگی در ۵ استان نیز از مهمترین برنامه‌هایی است که در این زمینه اجرا خواهیم کرد.

ناطق افزود: بیشتر نویسندگان ما از استان‌ها در حال حرکت به تهران برای معرفی خود هستند غافل از اینکه تهران در سطحی است که دیده شدن در آن جدای از سایر بخش هاست. ما تلاش داریم در برنامه‌های سال بعد خود به شکلی عمل کنیم که ارتقاء کمی و کیفی و نیز فرم و محتوای داستان‌ها توامان با هم دیده شود. البته تاکید دارم که تا پیش از این موضوع شعر بیشتر از داستان در حوزه‌های ادبی مورد توجه بود اما در رویکرد تازه نگاهی ویژه نیز به شعر خواهیم داشت.

مدیر کارگاه قصه رمان حوزه هنری در ادامه افزود: گاهی میان ایده آل ها و واقعیت ها فاصله می افتد. الان نیز این فاصله به واسطه اعتبارات شکل گرفته است. به نظرم باید برای فائق آمدن بر این مساله ربنامه ای متمرکز داشت هرچند که همیشه ادارات با مساله اعتبارت در حال دست و پنجه نرم کردن هستند. من امیدوارم حرفی نزنم که نتوانم اجرایش کنم اما به این حال این امیدواری را نیز دارم که بتواینم در سال آینده شاهد استمرار جلسات نقد و بررسی کتاب با محوریت آثار جشنواره‌ها و به ویژه آثار استانی باشیم.

ناطق همچنین گفت: می‌دانیم که به خاطر اعتبارت محدود و حجم بالای کار انتشارات سوره مهر ممکن است گاهی انتشار یک کتاب بیش از اندازه زمانگیر باشد و نویسنده نیز دلسرد شود. ما برای این مساله سعی داریم تعداد بیشتری کارشناس را مورد استفاده قرار دهیم تا این زمان به حداقل ممکن برسد.

وی همچنین تداوم انتشار فصلنامه ادبیات داستانی را به منظور افزایش قابلیت های ادبی فردی در میان علاقه مندان را یکی دیگر از برنامه‌های خود برای اسل آینده معرفی کرد.