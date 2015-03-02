کشته شدن 25 عضو طالبان در نقاط مختلف افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، این عملیات ها در استان های ننگرهار، تخار، قندوز، سرپل، قندهار، بلخ، زابل، ارزگان و غزنی روی داد. همچنین در جریان این عملیات، تعداد زیادی سلاح و مهمات به دست نیروهای امنیتی افغان افتاد.

فرمانده لشکر 205 اتل در قندهار افغانستان نیز با انتشار بیانیه جداگانه ای از کشته شدن 11 عضو گروه طالبان و زخمی شدن سه نفر از آنان در این استان خبر داد.

در این بیانیه آمده است که در جریان این عملیات تعدادی جنگ افزار سبک و سنگین به دست نیروهای ارتش افغانستان افتاده و 28 عدد بمب دست ساز نیز کشف و منهدم شده است.