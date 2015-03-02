  1. استانها
۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۳۶

بیاتی با مهر مطرح کرد:

بازدید ۷۲۰ هزار نفر از مناطق عملیاتی استان کرمانشاه طی سال جاری

کرمانشاه- معاون هماهنگ کننده سپاه نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه از بازدید ۷۲۰ هزار نفر طی امسال از مناطق عملیاتی استان کرمانشاه خبرداد.

 مجتبی بیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بازید ۷۲۰ هزار نفر از ابتدای امسال تاکنون از مناطق عملیاتی استان کرمانشاه خبرداد.

وی تصریح کرد: این افراد در قالب کاروانی، خودجوش و خانوادگی ازنقاط مختلف  کشوراز مناطق عملیاتی و یادمان‌های دفاع مقدس در استان کرمانشاه بازدید کردند.

معاون هماهنگ کننده سپاه نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه از بازدید ۱۴۰ هزار نفر طی نوروز ۹۳ از مناطق عملیاتی استان کرمانشاه خبرداد و گفت: طی نوروز ۹۴ نیز قرارگاه‌های راهیان نور در استان کرمانشاه با ظرفیت بالایی آماده پذیرش زائران و کاروان‌های راهیان نور از سراسر کشور برای بازدید از مناطق عملیاتی و یادمان‌های استان هستند.

سرهنگ بیاتی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای استقرار خادمین در اردوگاه‌ها و یادمان‌های استان تصریح کرد: هم‌چنین با نیروهای امدادی مانند جمعیت هلال احمر و پلیس نیز هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است و آمادگی کامل برای پذیرش کاروان‌های راهیان نور در استان فراهم شده است.

