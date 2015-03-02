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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۳۹

برگزاری ششمین جشنواره زنان و تولید ملی از ۱۲ تا ۲۲ اسفند

برگزاری ششمین جشنواره زنان و تولید ملی از ۱۲ تا ۲۲ اسفند

مدیر ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار گفت: ششمین جشنواره زنان و تولید ملی همزمان با فرارسیدن سال جدیدبه مدت ۱۰ روز از تاریخ ۱۲ تا ۲۲ اسفند ماه در محل دائمی نمایشگاه های شهرداری تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،فهیمه فیروزفر ضمن بیان این مطلب افزود: ششمین جشنواره زنان و تولید ملی با حضور ۴۰ برند برتر ایرانی و حضور گسترده زنان کارآفرین و زنان سرپرست خانوار فعال در مراکز مهارت آموزی کوثر برگزار می شود.

وی در ادامه عنوان کرد: جشنواره امسال زنان و تولید ملی همچون سال های گذشته علاوه بر بخش اصلی با برپایی نمایشگاه جانبی برای ارائه محصولات غذایی، زیورآلات و صنایع دستی از ساعت ۱۰ صبح لغایت ۹ شب پذیرای شهروندان عزیز است. 

مدیر ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از طراحی نرم افزار کاربردی برای معرفی اقدامات ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار خبر داد و گفت: ما تلاش کردیم تا خدماتی که از سوی ستاد توامندسازی زنان سرپرست خانوار ارائه می شود به همراه اطلاعات مربوط به نمایشگاه در این نرم افزار کاربردی گنجانده شود.  

به گفته فیروزفر نرم افزار مذکور برای گوشی هایی که سیستم عامل آن ها Android  است طراحی شده و در زمان برگزاری نمایشگاه به طور رایگان در اختیار شهروندان قرار داده می شود.

وی در پایان با اشاره به اقدامات ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار برای برپایی بازارچه های عرضه محصولات غذایی، پوشاک، زیور آلات و صنایع دستی در مناطق مختلف تصریح کرد: قرار است تا با حضور زنان سرپرست خانوار از ۱۲ اسفند تا ۲۸ اسفند ماه بازارچه هایی در بوستان ولایت، بلوار پاکنژاد، پارک ملت و بوستان اندیشه برپا شود تا بدین طریق شهروندان در تمامی نقاط شهر امکان دسترسی به خدمات ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را داشته باشند.

کد مطلب 2509694
نورا حسینی

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    نظرات

    • فاطمه ادریسی ۱۰:۵۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
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      ثبت نام در نمایشگاه اسفند ماه 94

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