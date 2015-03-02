امکان کسب پنج سهمیه در فرصت باقیمانده/ سه اعزام را از دست دادیم

به گزارش خبرنگار مهر سیدمهدی هاشمی رئیس فدراسیون تیراندازی و مراسم اختتامیه لیگ این رشته در جمع خبرنگاران گفت: اختتامیه مسابقات لیگ در شرایط بسیار خوبی برگزار شد و با امتیازاتی که در این رقابت ها کسب شد امیدوار هستیم که در آینده شاهد حضور پرشوری از استعدادهای جوان در تیم های ملی باشیم.
وی افزود: مشکلات گریبانگیر ورزش کشور است اما در تیراندازی بیش از سایر رشته ها احساس می شود. بخش قابل توجهی از این مشکلات تجهیز وسایل خارجی نیازهای ما عموما نیاز های ارزی است و با توجه به افزایش قیمت ارز در چند ماهه اخیر باید توجه بیشتری برای تامین تجهیزات و امکانات داشته باشیم و به افزایش اعتبارات اهمیت ویژه ای دهیم.
امیدواری به افزایش بودجه ورزش در ماههای آینده
رئیس فدراسیون تیراندازی با اشاره به وضعیت بودجه ورزش در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بخشی از انتظارات درخصوص تامین بودجه باید در مجلس صورت میگرفت که تقریبا رشد دوبرابری بودجه را به همراه داشتیم و امیدواریم تا پایان دوره رسیدگی به بحث بودجه در این خصوص افزایش بیشتری هم داشته باشیم.
وی ادامه داد: همه رشتهها با موضوع ارز دست و پنجه نرم میکنند ولی در برخی از رشتهها تجهیزات و امکانات بیشتری لازم است. ما در آستانه مسابقات کسب سهمیه المپیک هستیم و برای مسابقات پیش رو انتظار داریم که حمایت ویژه ای از ما شود.
هاشمی در خصوص صحبت باران چشمه مربوط به حل مشکلات تیراندازی در سال 94 گفت: در هفتههای اخیر نیز تا حدودی شاهد بودیم که ورود سلاح و تجهیزات به تیمهای تیراندازی آغاز شده و موفق شدیم بخشی از امکانات مورد نیاز را توزیع کنیم اما بخش عمده آن در سال 94 محقق خواهد شد.
وی ادامه داد: امیدواریم شرایط با بهترین نحو ممکن ادامه پیدا کند. بحث تحریم و محدودیتهای تامین بودجه وجود دارد و اگر مشکلی مهم تر از تحریم نباشد، کمتر از آن نیز برای تیراندازی آزار دهنده نیست، بنابراین باید توجه ویژه ای داشته باشیم.
رئیس فدراسیون تیراندازی با اشاره به مشکلات مالی تاکید کرد: دو، سه اعزام را از دست دادیم و امیدواریم در فرصت باقیمانده بودجه مورد انتظار تامین شود تا در مسابقات آینده حضور داشته باشیم چراکه هرچه به جلو میرویم امکان کسب سهمیه برای تیراندازان سختتر میشود و حق انتخاب ما هم محدودتر خواهد شد.
وی افزود: شاید میتوانستیم در مسابقات ابتدایی با صرف هزینه کمتر شانس بیشتری برای کسب سهمیه داشته باشیم اما هر چه زمان میگذرد، هم فرصتها کمتر میشود، هم هزینهها سنگینتر و هم شانس ما برای کسب سهمیه المپیک کاهش مییابد.
حجت تیراندازی بر مسئولان تمام شد
هاشمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درخصوص پیش بینی تعداد سهمیههای المپیک در رشته تیراندازی عنوان کرد: حجت ما در این رشته بر مسئولان تمام شده است. این ظرفیت و امکان و توانمندی در ورزش تیراندازی در عالیترین سطح خود دیده میشود و شرایط برای کسب مدال و سهمیه بیشتر از سایر کشورها است.
وی افزود: در تیراندازی باید از ظرفیت تعداد مدالی که میتواند کسب شود، نهایت استفاده را کنیم. در هیچ رشته دیگری چنین شرایطی وجود ندارد. در دوره گذشته برای اولین بار سه سهمیه کسب کردیم و اگر توجه ویژهای به تیراندازی شود، امکان کسب سه تا پنج سهمیه در فرصت باقیمانده امکان پذیر است.
نظر شما