به گزارش خبرنگار مهر، عباس لامعی صبح دوشنبه در مراسم گرامیداشت هفته تربیت اسلامی و روز امور تربیتی که در محل سالن غدیر بیرجند برگزار شد، اظهارکرد: سهمیه اعزام دانش‌آموزان خراسان جنوبی به مناطق عملیاتی جنوب در سال جاری حدود شش هزار نفر بود که تاکنون چهار هزار و ۹۰۰ نفر از این افراد به این مناطق اعزام شده‌اند.

وی با بیان اینکه در سال جاری با مشکل کمبود اعتبار برای برگزاری اردوهای راهیان نور مواجه بودیم، تصریح کرد: برای حل این مشکل مبلغی از والدین دانش‌آموزان دریافت شد اما این مبلغ در بین استان‌های کشور از همه کمتر بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی اضافه کرد: در طول چند روز گذشته نیز اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیون تومان برای برگزاری اردوهای راهیان نور به حوزه فرهنگی و پرورشی اداره کل تزریق شده که امید است با این اعتبار بخشی از مطالبات پرداخت شود.

به گفته وی تاکنون حدود ۹۰ درصد از سهیمه دانش‌آموزان استان برای آشنایی با فرهنگ ایثار و شهادت به اردوهای راهیان نور اعزام شده‌اند.

لامعی به برگزاری مسابقات قرآنی در سطح دانش‌آموزان و فرهنگیان استان اشاره کرد و گفت: خراسان جنوبی در این مسابقات جزو پنج استان برتر کشور قرار دارد.

وی با بیان اینکه همکاران فرهنگی آموزش و پرورش در رشته‌های حفظ، قرائت و تفسیر قرآن حضور چشمگیری داشته‌اند، بیان کرد: حضور پنج هزار و ۹۰۰ نفر از همکاران فرهنگی استان در این مسابقات یک تحول فرهنگی عظیم در جامعه فرهنگی محسوب می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، کسب رتبه سوم بسیج دانش‌آموزی در کشور را یکی دیگر از افتخارات آموزش و پرورش استان عنوان کرد و افزود: با وجو اینکه خراسان جنوبی در ردیف استان‌های کم برخوردار از لحاظ امکانات قرار داشته اما پشت سر گذاشتن استان‌هایی با سابقه و قوی در این حوزه نشان از تلاش و زحمت مربیان پرورشی و فرهنگی دارد.

لامعی از وجود دو هزار و ۱۷۶ آموزشگاه در سطح استان خبر داد و گفت: در بیشتر این مدارس نماز جماعت برگزار می‌شود و حدود ۵۰ نفر از جامعه روحانیت در بخش‌های مختلف آموزش و پرورش با ما همکاری دارند.

وی با بیان اینکه مشاوران مدارس در هدایت دانش‌آموزان و کمک برای رفع مشکلات خانوادگی آنها نقش موثری داشته‌اند، عنوان داشت: مشاوران استان موفق به کسب رتبه برتر در گروه‌های آموزشی شده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش یک کار تیمی است، افزود: باید روحیه تعاون، همکاری و عدالت بر تمامی بخش‌های این مجموعه حاکم شود.

لامعی با بیان اینکه نقش امور تربیتی و پرورشی بر کسی پوشیده نیست و این مجموعه از نهادهایی است که از بطن نظام مقدس جمهوری اسلامی بیرون آمده است، یادآور شد: امور تربیتی از جمله نهادهایی بوده که در دهه ۶۰ کارایی‌های مهمی داشته و جلوی خیلی از کج‌روی‌ها و فعالیت گروهک‌ها را گرفته است.

وی ادامه داد: امروز مربی پرورشی و تربیتی یک حکم کارگزینی نیست و تنها یک شغل محسوب نمی‌شود بلکه یک فکر و اندیشه بوده که در جامعه نهادینه شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تا قبل از این، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بیشتر رویکرد آموزشی داشته است، تصریح کرد: امروز این رویکرد به رویکر تربیتی تغییر پیدا کرده که نشان از ارزش قائل شدن به این جایگاه است.