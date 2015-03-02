برگزیده عکس های خبری ۱۱ اسفند ۹۳

پلیس آمریکایی تلاش می کند یک معترض ضد اسرائیلی در جریان تظاهرات اعتراض آمیز به سفر نتانیاهو به آمریکا را از مکان کنفرانس واشنگتن دور کند.
دیروز اولین پرواز مستقیم ایران به یمن انجام گرفت و قرار است در آینده پرواز های مستقیم از دو طرف انجام بگیرد.
مردم یکی از روستاهای شمال شرق کابل در امتداد جاده ای که بعد از سقوط بهمن از برف پوشیده شده است، بدون وسیله نقلیه تردد میکنند.
یک زن مسلمان فیلیپینی که صورتش در جشن رنگ جشنواره بهاره «مانیل» رنگی شده است.
مردم کره جنوبی در حال چرخاندن چوب و نی آتش گرفته در قوطی، برای جشن اولین ماه قمری کره ای آماده میشوند.
«کریستیانا فرناندز» رئیس جمهور آرژانتین دست یکی از حامیان خود را می فشارد.
شادی «خوزه مورینیو» سرمربی تیم چلسی از قهرمانی تیمش در جام اتحادیه انگلیس
کودکان سوئیسی با زنگوله های غول پیکر سنت استقبال از بهار را انجام میدهند.
مردی که از موزه ملی عراق در بغداد بازدید میکند.
دود آتش فشان فعال شده در آسمان ایالت «مکزیکو» آمریکا دیده میشود.
