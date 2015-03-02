  1. مجله مهر
این نوزاد برای زنده ماندن باید شنا کند!

یک نوزاد ۱۵ هفته ای انگلیسی برای درمان بیماری قلبش شنا یاد گرفت.

مجله‌مهر- عطیه همتی:  ویلیام ۱۵ هفته ای باید برای بهبود حفره درون قلبش به طور منظم شنا کند. او شنا کردن را زمانی آغاز کرد که فقط ۷ هفته داشت. قلب این نوزاد مبتلا به سندرم داون نیاز به عمل جراحی داشت و پدر و مادرش تصمیم گرفتند برای قوی کردن عضلات بدنش به وی در نوزادی شنا یاد بدهند.

25C38E9D00000578-2974833-Recovery_William_spent_four_months_in_Southampton_General_Hospit-a-3_1425252947116.jpg

ویلیامز آنقدر با اطمینان در آب شنا می‌کند که انگار یک اردک از آب گرفته است. این نوزاد شنا کردن را تنها ۲ روز قبل از بستری شدن در بیمارستان و انجام عمل جراحی یاد گرفت. پدر و مادر ویلیامز همواره می خواستند که فرزندشان قدرت بدنی و عضلانی بالایی داشته باشد تا بتواند به بیماری خود غلبه کند. شاید شنا کردن تنها راه نجات ویلیامز از مرگ بود.

شنا

ویلیامز بعد از انجام عمل جراحی حدود ۴ ماه را در بیمارستان سپری کرد تا دوران نقاهتش را بگذراند. مادر ویلیامز او را سوپرمن کوچک صدا می کند. به گفته پزشکان شنا کردن به ویلیامز کمک کرد برای عمل جراحی آماده تر باشد و بتواند آن را به خوبی پشت سر بگذارد.

25C3941C00000578-2974833-A_little_superman_After_just_a_few_sessions_in_the_swimming_pool-a-2_1425252942384.jpg

مادر ویلیامز در این باره می‌گوید: « اولین باری که او وارد استخر شد به شدت به آب رغبت نشان داد و با خوشحالی روی آب شناور می شد. بعد از یک دوره آبدرمانی ما متوجه شدیم که عضلات ویلیامز قوی تر شده است چون معمولا نوزادان سندروم داونی دچار ضعف عضلانی هستند.»

25C38DBB00000578-2974833-All_better_The_baby_recovered_so_well_his_parents_were_able_to_t-a-6_1425252956653.jpg

حالا ویلیامز می‌تواند برای تمام کودکان دارای سندروم داون نمادی از شجاعت و پیشرفت باشد تا آنها نیز با الگو قرار دادن او تلاششان را برای زندگی بهتر بیشتر کنند.

    • قاضی ۱۵:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
      1 0
      پاسخ
      ننه باباش هردو قیافه هاشون مثل داونی هاست. این بچه را بهتر نبود سقط می کردند؟ خوب این بزرگ هم که بشود نه برای خودش فایده ای خواهد داشت نه برای دیگران.۱۵
    • مهرزاد ۱۶:۰۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
      0 0
      پاسخ
      ایشالا هرچه سریعتر شفا پیدا کنه
    • محمود ۱۶:۵۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
      0 0
      پاسخ
      آقا يا خانم قاضي بهتر 30 سال بعد ببيني اون بچه چكاره شده و شما چكاره اي؟ بهتره بجاي توهين به ديگران ببينيم خودمان چه فايده اي براي جامعه داريم. درهر صورت اينها پدر و مادر هستند و طبيعيه كه تلاششان را براي نجات فرزندشان بكار بگيرند.
    • رضا ۱۸:۰۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
      1 0
      پاسخ
      بهتره برای مریضای کشور خودمون دعا کنیم که وضعشون بدتره.
    • محمد ۱۹:۲۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
      0 0
      پاسخ
      آقایقاضی اگه بچه خودت هم بود خدای نکرده آنقدر مقتدرانه نظر می دادی؟
    • علی به قاضی ۱۹:۳۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
      0 0
      پاسخ
      حداقل فایده این بچه وسیله ای برای امتحان من و شما و والدین هستند. اونها که انسانیت خودشان را با نگهداری بچه و همه چیز را به چشم سود و زیان ندیدن نشان دادند. اما شما چی؟ بهتر است یک سری به خودت بزنی قاضی جان
    • علی ۲۰:۰۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
      0 1
      پاسخ
      خبرگزاری مهر لطفا بیشتر دقت کنید. نظر آقا یا خانم قاضی عین توهین است. چرا درج کردید؟ پس لااقل جوابیه متقابل را هم درج کنید.
    • مهتاب ۰۲:۳۲ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
      0 0
      پاسخ
      الهیییی :( انشاالله همیشه لبش همینطور خندون باشه حالش خوب بشه و یه روزی همه بهش افتخار کنن
    • پزشک ۱۳:۲۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
      2 1
      پاسخ
      عزیزان دل برادر سندروم داون را 95% قبل از زایمان می شود با آزمایشات غربالگری جلویش را گرفت و در 5% باقی مانده بشر هنوز به جایی نرسیده که بتواند جلوی این بیماری را بگیرد و بیشتر این نوزادان قبل از سن 20 سالگی فوت می کنند .
    • محمد گیگیلی ۱۶:۰۶ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
      0 1
      پاسخ
      قاضی چه نگاه پستی به انسانیت داری

