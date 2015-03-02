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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۵۳

اختصاص اتوبوس های موقت به مقصد فیاض بخش؛

استقرار تاکسی های مسافربری در مبادی ورودی شهر تهران از ۲۵ اسفند

استقرار تاکسی های مسافربری در مبادی ورودی شهر تهران از ۲۵ اسفند

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه ۱۹ از استقرار موقت تاکسی های مسافربری در محورهای ورودی شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا زلفی گفت: این تاکسی ها از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین در مبادی ورودی از جمله مقابل پارک افرا و ابتدای شهید کاظمی مستقر شده  و به شهروندان و هم میهنانی که از سایر شهرها به تهران سفر کرده اند خدمات ارائه می دهد.

وی افزود: در همین راستا در هر محور ۱۰ تاکسی مستقر شده و مسافران می توانند به محض ورود اتوبوس های مسافربری به شهر تهران، جهت ادامه مقصد از این تاکسی ها استفاده کنند.

زلفی در بخش دیگری به اختصاص اتوبوس هایی به مقصد فیاض بخش اشاره و بیان کرد: این خیابان که به ۱۵ خرداد و بازار منتهی می شود پرتردد ترین معبر منطقه در ایام خرید نوروزی شهروندان محسوب می شود و در همین راستا اتوبوس هایی از خانی آباد نوو پایانه شهید سروری برای دسترسی راحت تر شهروندان به خیابان فیاض بخش و مراجعه به بازار استقرار یافته است.

وی خاطرنشان کرد: این اتوبوس ها از ۷ اسفند مستقر شده اند و تا ۲۹ اسفند نیز به شهروندان خدمات ارائه خواهند کرد، ضمن اینکه شهروندان می توانند تا ۱۲ شب در مسیرهای رفت و برگشت از این اتوبوس ها استفاده کنند.

این مسئول ادامه داد: در صورت افزایش سطح تفاضای شهروندان تعداد اتوبوس ها به مقصد فیاض بخش نیزافزایش خواهد یافت .

کد مطلب 2509713
نورا حسینی

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