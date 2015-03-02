خروجی تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس خطر زیست محیطی دارد

حبیب مسیحی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد فاضلاب شهر بندرعباس و اثرات مخرب زیست محیطی بیان داشت: تصفیه خانه بندر عباس با هدف ساماندهی فاضلابهای شهر بندرعباس از دهه 70 فعالیت خود را آغاز کرد و سال 80 بخشی از آن به بهره برداری رسید و تکمیل افق آن سال 90 بود. پس از بهره برداری به دلایل مختلف از جمله وجود ec بالا فرایند تصفیه فاضلاب مختل شده بود و میزان بار آلودگی این سیستم بالا بود.

مسیحی با اشاره به اینکه در حال حاضر میزان ای سی خروجی فاضلاب چهار هزار و 500 الی پنج هزار است تصریح کرد:با توجه به پیگیری های مکرر اداره کل حفاظت محیط زیست جهت استفاده از متریالهای خطوط جهت نشت آبها منجر به حداقل رساندن ec خروجی فاضلاب شد، و هر از گاهی میزان پارامترهای مهم شاخص کیفیت خروجی تصفیه شامل: COD،BOD،TSS، و نیز تصفیه شاخص های بیولوژیک فاضلاب تصفیه خانه ها با وضعیت ذکر شده از حد استاندارد خارج شده و امسال اخطار نسبت به خروجی تصفیه خانه آب و فاضلاب شهر بندرعباس داده شد.

معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: تخلیه گاه و بی گاه لجن مازاد در برکه مجاور تصفیه خانه خطر زیست محیطی دیگری است. مسئولان آب و فاضلاب باید نسبت به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

به گفته این مقام مسئول، بالا بودن بار آلی در پسابهای منتهی به دریا باعث به هم خوردن تعادل توازن بار دریایی می شود که در نهایت می تواند یکی از عوامل گسترش کشند در دریا بشمار آید.

مسیحی خاطرنشان کرد: بخشی از مواد خشک و لجنی موجود در تصفیه خانه ها را پس از مراحل فرآوری می توان به عنوان کودهای آلی در عرصه کشاورزی استفاده کرد و متولیان امر باید در صدد اجرای این رویکرد باشند. از استانداری و سازمان محیط زیست تقاضا کردیم که این موضوع را به جد پیگیری کنند.

وی خواستار تآمین اعتبار جهت پایش مستمر سیستم های فاضلاب شهری شد.



