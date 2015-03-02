باید دریچه ورود پول های کثیف به کشور را ببندیم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مراسم تجلیل از آثار برگزیده در حوزه مواد مخدر افزود: یکی از معضلات بزرگ جامعه ما در خصوص اعتیاد این است که عموم جامعه از عوارض سوء مصرف مواد آگاه نیستند و مسئولان موظفند این آگاه سازی را ایجاد کنند.

وی با اشاره به اینکه بیان این موضوع به این معنی نیست که مردم و مسئولان نمی توانند در مورد ابعاد فاجعه بار مواد مخدر توضیح دهند بلکه منظور این است که در بعد اجتماعی ما معتاد را در خیابان و منازل می بینیم و مشکلاتی که در طی آن برای خانواده و جامعه به وجود می آید را درک می کنیم.

وزیر کشور با اعلام اینکه یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر معتاد در کشور وجود دارد، افزود: با احتساب خانواده های این معتادان می توان گفت ۵ تا ۶ میلیون نفر در ایران درگیر موضوع اعتیاد هستند.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام اینکه اقتصاد سالم، اقتصادی است که تمام جریاناتش مانند ورودی، خروجی، هزینه ها و درآمدهایش مشخص باید باشد، گفت: برای سرمایه گذار اطمینان و امنیت به وجود می آید تا سرمایه گذاری انجام دهد اما اگر اقتصاد ما شفاف نباشد حسابرسی درستی انجام نمی شود و منابع مالی آن نامشخص بوده، آن وقت دچار فاجعه می شویم.

وزیر کشور در ادامه با تاکید بر اینکه وقتی زیرمیزی، رانت، قاچاق کالا، نابرابری ها وجود داشته باشد این موضوع به منابع مالی غیر رسمی یا همان پول های کثیف مرتبط می شود، گفت: قاچاق کالا و ارز حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان و مواد مخدر نیز همین مقدار پول کثیف را وارد اقتصاد می کنند که اگر این ۲۰ هزار میلیارد تومان وارد اقتصاد شود نمی توان ادعا کرد که اقتصاد پاک، قانونی و منطقی است.

وی گفت: این غفلت به این معنی نیست که این موضوع تا به حال مطرح نشده باشد بلکه برای مقابله با آن به صورت علمی و اصولی تاکنون وارد نشده ایم.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: وقتی کسی که می خواهد پاک کار کند را به میدان رقابت با کسانی که دارای پول های کثیف هستند می فرستیم مشخص است که وی توان رقابت نخواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستگیری قاچاقچی بزرگ خلیج فارس، گفت: این فرد ۳۵ ساله با ۵ کلاس سواد طی تنها چند سال گردش مالی حسابش از ۲ هزار میلیارد تومان فراتر رفت و توانست ۴۰۰ تن مواد مخدر را جابه جا کرده و به فروش برساند. ما اگر می خواهیم به اقتصاد سالم کمک کنیم باید دریچه ورود پول های کثیف به کشور را ببندیم.

رحمانی فضلی گفت: این متهم به نام افراد فوت شده حساب بانکی باز کرده بود که بانک باید در این مورد پاسخگو باشد که چرا قانون پولشویی را اجرا نکرده و اجازه داده حساب بانکی با نام مردگان چنین گردش مالی عظیمی داشته باشد.

وی ادامه داد: بخشی از پول های کثیف به مسائل امنیتی ورود می کند تا جایی که فعالان حوزه مواد مخدر عمدتا از اشرار محسوب شده، مسلح هستند و در حوزه تروریسم نیز فعالیت می کنند.

رحمانی فضلی افزود: دوستان ما در حوزه مقابله با مواد مخدر اعم از ناجا، وزارت اطلاعات و سپاه طبق فرموده مقام معظم رهبری واقعا مجاهده عظیمی می کنند که با این افراد در حال برخورد هستند.

وی در ادامه سخنان خود گفت: ورود پول های کثیف ناشی از قاچاق مواد مخدر به حوزه سیاست مورد بعدی است که می خواهم به آن اشاره کنم. در این موضوع با کسی تعارف نداریم و من در جمع فرماندهان نیروی انتظامی نیز در این ارتباط صحبت کردم اما باید بگویم که از سخنان من بد برداشت شد و مقداری از آن تحریف گشت.

وزیر کشور گفت: ما گفتیم اگر سیاست و حوزه مواد مخدر کنترل نشود پول های کثیف به همه حوزه ها وارد می شود، این موضوع مسلم است که تروریست ها به دنبال قدرت و ایجاد حاشیه امن برای خود هستند و به همین دلیل هم دست به جیب شده و پول خرج می کنند. اگر مراقب نباشیم و برخورد نکنیم این پول ها به سیاست وارد شده و مورد استفاده قرار می گیرند.

وی به جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و افزود: در این جلسه برای مسیر انتقال قدرت در کشور و موضوع شفافیت مالی کسانی که می خواهند در انتخابات وارد شوند جلساتی مطرح شد و قرار شد یک اقدام مهم در این زمینه صورت گیرد.

وزیر کشور در ادامه به نقش مواد مخدر در بعد فرهنگی جامعه اشاره کرد و گفت: این پول های کثیف صرف واردات و اقدامات ضد ارزش و ضد اخلاقی از طریق شبکه های قاچاق می شود، پس مواد مخدر هم در امنیت، هم در اقتصاد و هم در سیاست و فرهنگ و جامعه نفوذ دارد و این یعنی ما باید یک مبارزه همه جانبه را انجام دهیم.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، گفت: اولین گام در راه مبارزه با مواد مخدر این است که تمام جامعه را متوجه موضوع کنیم و سپس مسئولان و کسانی که وارد راه مبارزه می شوند را توجیه کنیم.

وی گفت: در حوزه پیشگیری با جنبه های مختلف سر و کار داریم که همین اتفاق در حوزه درمان و مقابله نیز رخ داده است، پس باید دامنه کار علمی وسیع شود، بر همین اساس بند ۱۰ سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری اجرایی شد.